Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 19 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы можете оказаться обладателем гигантских запасов энергии, недоумевающим относительно возможных способов ее реализации. Постарайтесь ничего не разрушить.
Телец
Позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания. Желательно письменного, дабы в случае расхождения во мнениях было к чему апеллировать.
Близнецы
Сегодня вам, скорее всего, придется пойти на компромисс. Это все-таки лучше, чем вступать в откровенный конфликт. Тем более, что последнее вы всегда успеете сделать.
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Рак
Сегодня наибольшим приоритетом должны пользоваться ваши личные дела, особенно те, что касаются нежных чувств. Все остальное подождет, на вас даже не слишком обидятся.
Лев
Самая большая ваша проблема - нежелание принимать решения. Если очень хочется - можете пооткладывать это неприятное занятие еще пару дней.
Дева
Если ваш дом не карточный, то сегодняшний ветер перемен ни ему, ни его обитателям не повредит. Помните, что порядок - это всего-навсего упорядоченный хаос.
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Весы
Поищите смешную сторону во всякой дурацкой ситуации, в которую попадете. Обхохочетесь, ибо сегодня их будет предостаточно.
Скорпион
Сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять (с любимой собакой, например).
Стрелец
Сегодня вашу душу должно согреть сознание собственной нужности и незаменимости. Что еще нужно для счастья?
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Козерог
Сегодня вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите. Не злоупотребляйте открывшимися перед вами возможностями.
Водолей
Сегодня у вас может совершенно неожиданно появиться возможность получить недурную прибыль. Главное - эту самую возможность не проглядеть.
Рыбы
Все, что вы запланировали на сегодняшний день можно с успехом забыть. Все сложится совсем не так, но это не значит, что этот день пройдет дурно. Напротив, вам будет приятно его вспомнить.