Для 3 знаков зодиака трудные времена подходят к концу
9 сентября 2026 года для трех знаков зодиака наконец начинает заканчиваться непростой период. Такой транзит, как ретроградный Хирон, почти заставляет нас оглянуться на прошлое и попытаться понять, почему мы оказались в нынешней ситуации. Это время внутреннего исцеления, но для настоящего восстановления приходится честно посмотреть на свои самые глубокие чувства. Представителям этих знаков придется пережить свои эмоции, чтобы суметь их отпустить.
Козерог
Козерог, вы почти готовы сделать решительный и позитивный шаг. Но прежде чем действовать, хотите убедиться, что задуманное действительно сработает. Вы не привыкли бросаться в неизвестность.
Сейчас самое время проверить себя и понять, основана ли ваша новая идея на реальных фактах, а не на одних лишь надеждах. Если все так, ваш следующий шаг, скорее всего, окажется успешным. Вы умны, трудолюбивы и намерены довести начатое до конца.
Вы понимаете, что пережили непростые времена, но они не должны длиться вечно. В жизни есть не только неудачи и борьба. В субботу ретроградный Хирон напомнит вам, что вы всегда сильнее своих проблем.
Рыбы
Рыбы, вам кажется, что вы близки к важному открытию. Вы чувствуете, что вот-вот найдете ключ к тому, как раз и навсегда положить конец непростому периоду. И, честно говоря, сейчас вам хочется этого больше всего.
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В субботу ретроградный Хирон заставит вас столкнуться с неприятной правдой: многое зависит от вас самих. Вы можете постараться изменить нынешнюю ситуацию или продолжать терять время, ничего не предпринимая. Легко обвинять внешние обстоятельства, но в какой-то момент придется взять ситуацию в свои руки.
Бездействие не приведет вас никуда и ничего не решит. Поэтому 19 сентября вы решаете, что пора заняться своим внутренним состоянием. Для этого придется разобраться в истинной причине своих проблем. Посмотрите в лицо своим страхам, чтобы двигаться дальше свободным человеком, оставив прошлое позади.
Овен
Овен, если есть что-то, что вы умеете делать хорошо, так это восстанавливаться после трудностей. Вы можете долго держаться за пережитую боль, но наступает момент, когда вы говорите себе: с меня хватит. И как только вы это осознаете, начинаете что-то менять.
Под влиянием ретроградного Хирона в субботу вы будете много размышлять о прошлом. Вы оглянетесь на все, что делали, чтобы сохранить эту боль, и поймете, что у нее была своя цель - привести вас к нынешнему моменту.
Теперь вы осознаете, что больше не хотите тратить время на трудности, которые ничему вас не учат. Вы изменились и теперь чувствуете, что готовы двигаться дальше и справляться с новыми вызовами.