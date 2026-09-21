Осенний деклаттеринг: как освободить квартиру, не выбрасывая ничего
Пару лет назад у меня была знакомая, и у нее была проблема: в квартире вечно не хватало места. Обычная трехкомнатная квартира, но вещи будто размножались сами по себе: одежда на все случаи жизни, детские вещи «на вырост» и «на память» одновременно, самокаты для каждого ребенка и это далеко на всё.
В какой-то момент она не выдержала и с головой ушла в тему минимализма. Прочитала десяток книг, пересмотрела кучу видео, а потом и вовсе выучилась на организатора пространства и начала помогать другим наводить порядок в доме.
Тогда мне это казалось немного странным. Ну сколько можно говорить про то, как правильно сложить вещи в шкафу? Но оказалось, что я ошибался и это не странность одного человека, а мировое явление.
Что такое деклаттеринг и откуда он взялся
Что такое деклаттеринг? По сути это осознанный процесс избавления от лишних вещей. Критерий простой: избавляемся от всего, что занимает место, но не приносит пользы и радости.
Популярность деклаттеринга - это не тренд, а история, которая обоснована цифрами. За последние 30 лет наша покупательная способность выросла. Мы можем позволить себе гораздо больше вещей, чем поколение наших родителей. Одежда стала доступнее, техника дешевле и разнообразнее, а любая мелочь для дома всего в одном клике. В результате в обычной квартире сегодня физически больше вещей, чем 30 лет назад.
При этом сами квартиры и дома становятся меньше. Цена за квадратный метр постоянно растёт. Новые квартиры проектируются компактнее. Получается забавный, но не очень удобный парадокс: вещей у нас больше, а места для них меньше. Именно из этого противоречия и родился деклаттеринг как образ жизни. Человек хочет не только «навести порядок», но и жить в уюте.
Что делать с вещами, с которыми не хочется расставаться?
Из желания освободить место и сделать свое жилье уютным начался другой мировой тренд - self-storage, или аренда бокса для хранения вещей.
Идея простая: у вас появляется отдельная кладовка вне квартиры, свой личный бокс, куда можно сложить всё то, что не нужно каждый день. Велосипеды, лыжи, чемоданы, сезонная одежда, детская коляска, которая скоро снова понадобится - всё это отправляется в свой личный бокс, а в квартире появляется место для уюта.
В Латвии такой формат хранения предлагает NOLIKTAVA1. За годы работы благодаря этой компании тысячи клиентов наконец освободили в своих квартирах то место, которого им так не хватало.
Почему осень - идеальное время для расхламления?
Летом дом часто превращается в место для ночёвки. Мы гуляем допоздна, уезжаем на дачу, проводим выходные на природе, и на беспорядок в шкафу не обращаем внимания.
Осенью всё меняется. За окном темнеет рано, идут дожди, и дома мы снова проводим больше времени. И вот тут особенно остро начинаем ощущать, когда из каждого угла что-то торчит: велосипед в прихожей, чемоданы после отпуска, летняя одежда, которая заняла половину шкафа. Хочется уюта и тепла, а не ощущения, что вещи наступают со всех сторон.
Осень - идеальный момент, чтобы навести порядок: убрать то, что отслужило сезон, и освободить дом для того ритма жизни, который начинается с приходом холодов.
Когда выбираешь, кому доверить свои вещи, важно, чтобы это было не просто «место, куда сложить коробки», а решение, о котором потом не приходится жалеть. Вот на что стоит обратить внимание:
Расположение.
Склад должен быть рядом с домом или по пути, иначе идея «быстро заехать и взять велосипед» превращается в целое путешествие. У сети складов для хранения вещей NOLIKTAVA1 больше 15 локаций по Риге и Юрмале, так что для большинства жителей этих городов ближайший склад находится всего в 5-10 минутах.
Гибкость договора.
Иногда сложно угадать, на какой срок тебе понадобится склад, поэтому не хочется долгосрочных обязательств. Минимальный срок аренды в NOLIKTAVA1 - всего 4 недели. Можно арендовать помещение ровно на тот срок, который нужен.
Безопасность.
Раз уж вещи переезжают из дома, они должны быть под таким же присмотром, как дома, и даже лучше. Охрана, видеонаблюдение и безопасность - обязательные требования к self-storage. .
Доступ в любое время.
Хорошая кладовка - та, в которую можно заехать вечером после работы или в выходной, а не только «с 9 до 18 по будням». Доступ к своим вещам не должен быть привязан к неудобному расписанию.
Без переплаты за лишнее.
Не всем нужен склад под целую квартиру. Иногда достаточно места под пару велосипедов и коробки с одеждой. В NOLIKTAVA1 можно подобрать помещение под конкретный объём вещей, не переплачивая за лишние метры.
В итоге всё сводится к простому: чем меньше усилий и рисков в самом процессе хранения, тем легче решиться и наконец освободить квартиру.
Для всех новых клиентов, которые дочитали статью до этого места, у NOLIKTAVA1 есть приятный бонус. При оформлении аренды бокса назовите оператору промокод OTKRITO50 и получите скидку 50% на первые два месяца хранения. Предложение действует, при заключении договора на 6 месяцев.
Для этого достаточно позвонить по телефону 25331451 или оставить заявку на сайте noliktava1.lv и назвать промокод оператору при оформлении.
Считаем, сколько метров квартиры отнимают сезонные вещи
А теперь давайте считать. Возьмём самые обычные вещи, которые к осени начинают мешать. Сколько места они на самом деле занимают?
Велосипед у стены в прихожей - это примерно 1-1,5 м² пространства, которое вы обходите каждый день. И это мы посчитали только один велосипед. Если в семье несколько человек, цифра сразу умножается в два-три раза.
Плюс пара чемоданов после летних поездок - ещё 0,3–0,5 м². Детские самокаты, спасательные жилеты для плавания, надувные матрасы и складные стулья для пляжа или пикника на природе - это ещё примерно 0,5–1 м².
Палатка и прочие принадлежности для отдыха на природе ~0,5 м². А если добавить сюда коробку с летней одеждой, которая заняла половину шкафа, добавляем 0,3–0,5 м².
Даже без летней резины, которая появится чуть позже, набегает 3-4,5 м². Если семья большая и увлечений много, цифра может легко перевалить за 5-6 м². А это уже размер небольшой гардеробной или угол детской комнаты. Вещи нужные, но становится обидно, ведь они просто ждут своего сезона в шкафу, на балконе или в углу коридора, отбирая пространство, которым вы могли бы пользоваться каждый день.
Если все это хранить в NOLIKTAVA1, то ваша квартира становится больше на несколько квадратных метров.
Когда дом снова становится домом
Возвращаясь к той знакомой, с которой мы начали этот текст: сейчас, спустя пару лет, она признается, что главным ее мотиватором было ощущение, что дом наконец принадлежит тебе, а не вещам, которые в нем скопились. И, честно говоря, для этого ощущения совсем не обязательно осваивать профессию организатора пространства или выбрасывать половину шкафа. Иногда достаточно просто перенести то, что редко нужно, туда, где для этого есть место.
Осень - хороший повод начать: убрать велосипеды, чемоданы, летнюю одежду и всё, что скопилось за сезон, и вернуть себе те самые квадратные метры, о которых мы говорили выше. А дом снова станет местом, где хочется проводить время, а не разбирать завалы.