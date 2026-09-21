Осенний деклаттеринг: как освободить квартиру, не выбрасывая ничего

Возвращаясь к той знакомой, с которой мы начали этот текст: сейчас, спустя пару лет, она признается, что главным ее мотиватором было ощущение, что дом наконец принадлежит тебе, а не вещам, которые в нем скопились. И, честно говоря, для этого ощущения совсем не обязательно осваивать профессию организатора пространства или выбрасывать половину шкафа. Иногда достаточно просто перенести то, что редко нужно, туда, где для этого есть место.