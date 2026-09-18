Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Прикиньтесь удивленным, когда вам торжественно преподнесут что-то, давно вам известное. Что вам стоит, а кто-то будет целый день счастливым ходить.
Телец
Хорошо иметь возможность делать все что хочется, но почему-то быстро надоедает. Направьте свою бешеную энергию на то, чтобы сделать что-то, что хочется кому-то другому.
Близнецы
Сегодня вы можете оказаться немного слишком нервозным. Если вам предстоит беседа на серьезную тему, в процессе которой вам не хотелось бы обнаруживать свои чувства, лучше отложите ее.
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Рак
Сегодня ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Считайте, что вам повезло, уже если у вас будет время на то, чтобы иногда ее выжимать.
Лев
Вспомните о своих друзьях сегодня. Возможно, за повседневными хлопотами вы позабыли о их существовании, равно как и они о вашем. Свяжитесь с ними, и полученные новости удивят и порадуют вас.
Дева
У вас сегодня не будет ни малейшей причины для скуки или любого другого вида плохого настроения. Не то, чтобы все было так чудесно, просто некогда будет.
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Весы
Сегодня можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей. Завтра наверстаете.
Скорпион
Не скрывайте сегодня ваших желаний, возможно кто-то хочет того же и вы сможете объединить усилия. Тогда уж точно добьетесь, а не добьетесь - так партию сколотите.
Стрелец
Сегодня вам, возможно, захочется замедлить события и передохнуть. Это вполне в вашей власти, но стоит, наверное, учесть, что упущенное при этом время уже не наверстаешь.
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Козерог
Сегодня вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей. Некоторые из них, пожалуй, имеет смысл записать - вдруг в будущем пригодятся.
Водолей
Сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Нынешний вечер будет как нельзя более подходящ для светских бесед и прочих милых развлечений.
Рыбы
День это должен быть чрезвычайно удачным, нужно лишь не упустить момент. Необходимо в зародыше задушить мысли типа "у меня не получится" или "чудес не бывает". Чудеса бывают!