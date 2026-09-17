3 знака зодиака пройдут важное испытание Вселенной
Три знака зодиака 18 сентября 2026 года пройдут важное испытание. Противостояние Меркурия и Сатурна может немного пошатнуть привычный порядок вещей.
Честно говоря, в пятницу вам может понравиться далеко не все происходящее. Это один из тех дней, когда остается только довериться происходящему. Испытание, скорее всего, окажется непростым, но оно того стоит. В итоге представители этих знаков выйдут из ситуации победителями. Именно такие моменты помогают понять, насколько сильными мы действительно можем быть, пишет YourTango.
Овен
Во время противостояния Меркурия и Сатурна все может пойти не по вашему плану, но не переживайте, Овен. И тем более не сдавайтесь. У этой неудачи есть причина, даже если пока вы ее не видите. Где-то есть более удачный план - теперь вам предстоит его найти.
Вы не относитесь к самым терпеливым знакам зодиака и 18 сентября можете почувствовать раздражение. Но вы также отличаетесь настойчивостью, и именно это поможет преодолеть препятствия. Вы не привыкли сдаваться, и это качество действительно заслуживает уважения.
В пятницу вам может показаться, что вас испытывают на прочность, но вы уже не раз сталкивались с подобными ситуациями. Еще одно испытание? Конечно, вам они не нравятся, но разве вы обычно не справляетесь? Справляетесь. И на этот раз тоже все получится.
Дева
Вы уже поняли, что жизнь не может постоянно преподносить только приятные сюрпризы, как бы сильно вам этого ни хотелось. Во всем есть свои подъемы и спады. И сейчас вы определенно готовы к хорошим переменам.
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Однако 18 сентября, когда Меркурий окажется в противостоянии с Сатурном, ситуация может развиваться скорее по сценарию спада. Не все будет складываться идеально, Дева, но это вовсе не означает, что в итоге вы проиграете.
В этот день ваше терпение будет испытано, но в масштабах всей жизни это лишь небольшой эпизод. Вы становитесь более решительными и сильными, чтобы справляться с любыми подобными испытаниями. А главное - после этого дня вы наконец можете увидеть те позитивные перемены, которых так долго ждали.
Скорпион
Вы совершенно не любите, когда вас заставляют ждать, Скорпион. Но во время противостояния Меркурия и Сатурна именно ожидание станет главной темой дня. Как же это раздражает! Терпение не относится к вашим главным достоинствам, но 18 сентября вам придется его проявить. Другого пути пройти это испытание просто нет.
Впрочем, ничего страшного. Задержка будет недолгой. Необходимость мириться с ожиданием может испортить вам настроение, но одновременно этот опыт поможет стать сильнее. Меркурий связан с быстрым развитием событий, поэтому стоит немного подождать. Хорошие новости уже близко.
Не переживайте из-за ощущения, что вас испытывают. Это пройдет, и вы тоже с этим справитесь. Долго ждать не придется. Когда наконец станет понятно, чем все закончится, вы сможете убедиться, что ожидание было не напрасным. Все будет хорошо - оно того стоит.