Главные интерьерные тренды 2027 года
Интерьерные тренды 2027 года - больше уюта, цвета и практичности.
Бежевый сдает позиции: какие цвета и мебель войдут в моду в 2027 году
Желание людей жить в идеально оформленных интерьерах постепенно снижается. Многие все больше времени проводят дома - живут, работают и отдыхают, поэтому чаще выбирают мебель и дизайнерские решения, которые подходят для повседневной жизни, а не просто соответствуют последним интерьерным трендам. Дизайнеры считают, что именно эти изменения будут определять мебельные тенденции 2027 года, выдвигая на первый план уют, гибкость и индивидуальность.
"Все больше людей хотят обустроить дом так, чтобы он отвечал их реальным потребностям, а не просто выглядел идеально. Эпоху безупречно согласованных интерьеров постепенно сменяют пространства, в которых больше уюта, индивидуальности и характера. Хотя простота и порядок по-прежнему остаются важными, люди все чаще выбирают мебель, цвета и материалы, которые делают дом настоящим и личным. Вместо следования одной тенденции они сочетают старые и новые элементы, создавая пространства, которые отражают их образ жизни и рассказывают их историю", - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Насыщенные цвета вытесняют безопасные нейтральные оттенки
По словам дизайнера интерьеров, долгое время в интерьерах доминировали белый, серый и бежевый цвета. Нейтральные оттенки по-прежнему остаются популярными, однако их все чаще дополняют более насыщенными и теплыми цветами, которые создают уютную атмосферу и придают дому более живой и семейный характер.
"Люди все чаще хотят, чтобы дом был личным, а не идеальным. Цвета, фактуры и значимые вещи помогают создать среду, которая отражает характер человека и его образ жизни. Для обновления интерьера все чаще выбирают текстиль и постельное белье значительно более насыщенных оттенков, а также новые вазы и светильники. Эта тенденция заметна не только в аксессуарах, но и в крупной мебели", - говорит Римкус.
Землисто-зеленые, бордовые, теплые коричневые, терракотовые и приглушенные желтые оттенки все чаще появляются в гостиных, кухнях и спальнях. Вместо идеально согласованного интерьера люди комбинируют цвета, материалы и декоративные элементы, которые имеют для них личное значение.
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Одновременно возрастает популярность натуральных материалов. Дерево, плетеные фактуры, натуральный текстиль и элементы ручной работы добавляют интерьеру тепла и индивидуальности.
Плавные формы делают дом уютнее
Все популярнее становится мебель с округлыми краями и органичными силуэтами. Диваны, кресла, журнальные столики и системы хранения визуально становятся мягче, помогая создать ощущение комфорта и спокойствия.
"Такие формы стали ответом на растущее желание иметь дом, который способствует хорошему самочувствию. Поскольку люди все больше времени проводят дома - работают, отдыхают, занимаются хобби и общаются с семьей, - от интерьера ждут одновременно практичности и эмоционального комфорта. Кроме того, изогнутые формы хорошо сочетаются с натуральными материалами и разными вариантами освещения, создавая уютные и приятные пространства в любое время года", - объясняет дизайнер.
Гибкость станет одной из главных мебельных тенденций 2027 года
"Люди хотят максимально эффективно использовать каждый доступный квадратный метр. Независимо от размера жилья многие ищут мебель, которая помогает лучше организовать пространство и одновременно делает повседневную жизнь проще и удобнее. Обеденные столы используются и как рабочие места, системы хранения помогают зонировать открытые пространства, а диваны обеспечивают дополнительное спальное место и встроенное хранение. Люди ожидают, что мебель будет адаптироваться к разным занятиям и меняющимся потребностям в течение дня", - говорит Римкус.
Поэтому помещения все реже имеют только одну строго определенную функцию. Вместо этого создаются гибкие пространства, где в одной зоне можно работать, отдыхать, принимать гостей и заниматься хобби. "Сегодня многие решения о покупке начинаются с простого вопроса - облегчит ли эта вещь повседневную жизнь? Люди все чаще выбирают мебель, которая помогает решать практические задачи, не жертвуя при этом комфортом и стилем. Самыми удачными становятся дизайнерские решения, способные адаптироваться к меняющимся потребностям", - говорит Римкус.