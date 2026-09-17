Бежевый сдает позиции: какие цвета и мебель войдут в моду в 2027 году

"Все больше людей хотят обустроить дом так, чтобы он отвечал их реальным потребностям, а не просто выглядел идеально. Эпоху безупречно согласованных интерьеров постепенно сменяют пространства, в которых больше уюта, индивидуальности и характера. Хотя простота и порядок по-прежнему остаются важными, люди все чаще выбирают мебель, цвета и материалы, которые делают дом настоящим и личным. Вместо следования одной тенденции они сочетают старые и новые элементы, создавая пространства, которые отражают их образ жизни и рассказывают их историю", - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.