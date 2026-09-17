"Стоим плечом к плечу": пианист Андрей Осокин выступил во Львове и посвятил музыку защитникам Украины

Андрей Осокин рассказывает: "В этом году, уже во второй раз находясь в Украине, переживая ракетные удары, ежедневные траурные церемонии, целенаправленные атаки России на мирных жителей и критическую инфраструктуру, мы все больше осознаем, насколько важна для украинцев поддержка Латвии и других союзников. Наша неизменная позиция дает им силы продолжать бороться за свои дома, достойную жизнь и культуру. Кроме того, их по-настоящему вдохновляет опыт латвийской Атмоды и история успеха нашего народа. Для нас важно быть рядом и показывать, что мы стоим плечом к плечу с украинским народом, одновременно передавая через музыку на концертах то, что невозможно выразить словами - исцелять, придавать силы и напоминать о свете, который всегда побеждает тьму. Это было особенно важно во Львове, поскольку из этой области на фронт отправилось чрезвычайно большое число военнослужащих".