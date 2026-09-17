Андрей Осокин и команда его фонда посетили Львов (2026)
В августе 2026 года пианист Андрей Осокин и команда фонда Osokinu fonds посетили Львов, чтобы уже во второй раз в ...
"Стоим плечом к плечу": пианист Андрей Осокин выступил во Львове и посвятил музыку защитникам Украины
В августе 2026 года пианист Андрей Осокин и команда фонда Osokinu fonds посетили Львов, чтобы уже во второй раз в этом году оказать существенную поддержку украинскому народу, укрепить культурные связи между двумя странами и вдохновить местных жителей силой музыки. Пережитое во время поездки еще раз показало, насколько важна для украинцев поддержка союзников, особенно накануне предстоящей тяжелой зимы.
Андрей Осокин рассказывает: "В этом году, уже во второй раз находясь в Украине, переживая ракетные удары, ежедневные траурные церемонии, целенаправленные атаки России на мирных жителей и критическую инфраструктуру, мы все больше осознаем, насколько важна для украинцев поддержка Латвии и других союзников. Наша неизменная позиция дает им силы продолжать бороться за свои дома, достойную жизнь и культуру. Кроме того, их по-настоящему вдохновляет опыт латвийской Атмоды и история успеха нашего народа. Для нас важно быть рядом и показывать, что мы стоим плечом к плечу с украинским народом, одновременно передавая через музыку на концертах то, что невозможно выразить словами - исцелять, придавать силы и напоминать о свете, который всегда побеждает тьму. Это было особенно важно во Львове, поскольку из этой области на фронт отправилось чрезвычайно большое число военнослужащих".
Центральным событием визита стал сольный концерт Андрея Осокина "Вечер свободы", который состоялся 12 августа в Зеркальном зале Львовской национальной оперы в рамках международного фестиваля камерной музыки "Дзеркало".
В переполненном зале пианист исполнил произведения Петериса Васкса и шедевры мировой классики, а также сочинения украинских композиторов Валентина Сильвестрова и Мирослава Скорика. Концерт стал символическим посвящением защитникам свободы Украины и всему украинскому народу.
На мероприятии присутствовал посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович, который в своем выступлении подчеркнул неизменную позицию и поддержку Латвии.
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В завершение мероприятия Андрей Осокин получил благодарности от администрации города Львова и Львовской области за значительный вклад в поддержку Украины, а также укрепление культурных и образовательных связей.
Во время визита также состоялись концерт-беседа Андрея Осокина и мастер-классы для талантливых юных пианистов Львовской области. По словам музыканта, его вдохновили энергия молодых людей, их удивительное стремление продолжать обучение в условиях войны, а также большой интерес к произведениям латвийских композиторов и нотным партитурам.
Команда фонда также встретилась с представителями администрации Львовской области и города, сферы культуры и образования, чтобы обсудить нынешние вызовы, стоящие перед городом, дальнейшее сотрудничество и вновь подтвердить поддержку со стороны Латвии.
В память о погибших защитниках свободы команда вместе с почетным консулом Латвии во Львове и Львовской области Владимиром Гарцулой посетила кладбище украинских героев.
Эта поездка стала частью долгосрочной инициативы Osokinu fonds, который систематически оказывает поддержку украинскому народу с начала полномасштабной войны.
В апреле этого года команда фонда провела 10 дней в Киеве и Чернигове, а летом уже в четвертый раз организовала в Латвии музыкальный лагерь для талантливых учеников музыкальных школ Черниговской области. Такие лагеря дают детям из приграничных с Россией районов не только эмоциональную передышку и чувство безопасности, но и приносят долгосрочный результат. Несмотря на трудности, вызванные войной, 95% участников предыдущих лагерей поступили или продолжают обучение в Черниговском музыкальном колледже.
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Одновременно тесное сотрудничество с музыкальными учебными заведениями региона помогает сохранять и повышать качество образовательного процесса.
Руководитель Osokinu fonds Дайга Бинане подчеркивает: "Чрезвычайно важно продолжать поддерживать украинский народ и его талантливых детей, которые делают первые серьезные шаги в музыке. Атмосфера мастер-классов и концертов в лагерях в Риге, а также работа с латвийскими педагогами и выдающимися музыкантами дают им мощный импульс для дальнейшего развития. Сейчас, накануне предстоящей тяжелой зимы, жизненно важно дать украинским детям возможность хотя бы ненадолго вырваться из холода, темноты и постоянного страха. В Латвии, под тихим и безопасным небом, они снова могут свободно дышать, жить и отдаваться любимой музыке".
Чтобы реализовать эту задумку и продолжить поддержку молодых украинских музыкантов в следующем году, Osokinu fonds призывает откликнуться жертвователей и партнеров, готовых помочь в проведении следующих музыкальных лагерей в Латвии.