Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 17 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется именно вам.
Телец
Сегодня в вашем сердце будут орать фанфары и грохотать барабаны. Судя по всему вас ожидает большая и неожиданная радость. Позаботьтесь об организме. Он может тяжело перенести этот день.
Близнецы
Не стоит чрезмерно доверять первому впечатлению. Оно, возможно и является наиболее ярким, но это не значит, что оно не может быть обманчивым. Бдите!
Читайте продолжение после рекламы
Рак
Сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать, и когда нужно устранится от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта, вероятность будет которого весьма велика.
Лев
От вас сегодня разве что искры лететь не будут, хотя и этого гарантировать нельзя. Вы будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех дел. Если вы стремитесь к лидерству, то нынче легко его добьетесь.
Дева
Вы можете найти союзника в самом невероятном месте. Будьте максимально открыты для общения, и возможность превратится в реально совершившийся факт.
Читайте продолжение после рекламы
Весы
Сегодняшний день подарит вам чувство победы, однако не даст возможности ее отпраздновать. Придется потерпеть.
Скорпион
Общество еще не готово к тому, что вы намерены ему предложить. Придется несколько поубавить амбиции и пересмотреть задуманное, оценивая возможные последствия того или иного действия.
Стрелец
Сегодня вам, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль. Не стоит подходить к этой задаче чересчур ответственно - от вас ведь требуется лишь видимость.
Читайте продолжение после рекламы
Козерог
Сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучшим, да и, пожалуй, единственным, способом от нее избавиться - это подсчитать, во что вам обойдется ее реализация.
Водолей
Не испытывайте судьбу - в конце концов ей это надоест. Отсутствие новостей не напрасно почитается хорошей новостью. Подумайте, в самом ли деле вам нужны перемены.
Рыбы
Поработайте мозгами сегодня - вдруг что путное выйдет. Теоретически должно, ибо нынешнее расположение звезд обещает придать вашему разуму остроту необыкновенную.