3 знака зодиака вступают в очень счастливый период
17 сентября три знака зодиака вступают в новый, удачный период. Меркурий движется прямо, и мы наконец начинаем доверять своим внутренним ощущениям и действовать в соответствии с ними - а это многое меняет.
Пора перестать позволять сомнениям сдерживать нас. В этот четверг представители этих знаков зодиака будут принимать действительно разумные решения. Это придаст им уверенности и поможет понять, что в будущем можно доверять своим ощущениям. Иногда стоит рискнуть и двигаться вперед. Доверие к интуиции помогает замечать удачные возможности и идти навстречу своей судьбе.
Близнецы
Когда перед вами стоит сложный выбор, вы иногда отступаете и в итоге ничего не предпринимаете. Вы позволяете моменту пройти, хотя это не всегда идет вам на пользу. Более того, в долгосрочной перспективе нерешительность порой может обернуться против вас.
В четверг, когда Меркурий движется прямо, вы почувствуете себя гораздо увереннее и решительнее, чем обычно. Этот период показывает, что медлить не стоит: если не действовать сейчас, можно потерять набранный темп. Поэтому пора браться за дело.
Интересно, что вы уже давно стремитесь к переменам и прогрессу. Теперь у вас появляется шанс сделать шаг вперед. Доверьтесь себе, Близнецы. Вы вступаете в удачный период, и все должно сложиться хорошо.
Весы
Вы взвесили все варианты и тщательно все обдумали. Теперь перед вами остается очевидный выбор. Решение нужно принять, и сделать это следует сейчас. Меркурий, движущийся прямо, поможет вам в этом.
Читайте продолжение после рекламы
Вы не только собираетесь сделать удачный выбор, но и примете решение очень быстро. В вашей жизни больше нет застоя, Весы. Перемены происходят стремительно, и это не должно вас пугать - сейчас удача на вашей стороне.
Как только вы почувствуете набранный темп, станет понятно, что выбор был правильным. Вы также осознаете, что решились на поступок, который потребовал настоящей смелости. Похвалите себя - и будьте готовы к новым удачным возможностям.
Козерог
В четверг влияние Меркурия особенно сильно ощущается в вашей жизни, Козерог. В этот период вы заметите, что наконец можете легко принять решение по вопросу, над которым долго размышляли. Какое облегчение!
Вы устали от сомнений и бесконечных колебаний по поводу того, что уже давно должно получить окончательное решение. Вы рассмотрели ситуацию со всех сторон и провели необходимую работу. Теперь у вас есть ответ. Наконец понять, что делать дальше, кажется настоящей удачей.
Более того, вы сразу начнете действовать. Вы не станете ждать другого варианта или более подходящего момента. Вам также не потребуется чье-либо одобрение. Сейчас удача на вашей стороне, и вы намерены этим воспользоваться. Будьте готовы: благодаря Меркурию события могут развиваться очень быстро.