Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 16 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.
Телец
Сегодня у вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия. Вам даже думать особенно не придется, все будет получаться само собой. Если, конечно, сопротивляться не станете.
Близнецы
Сегодня вам может оказаться непросто собраться с собственными мыслями. Соберитесь с чужими, только выберите кого-нибудь, чьи мысли вам не очень неприятны.
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Рак
Вы, подобно Летучему Голландцу, все время в пути, и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветерка.
Лев
Сегодня кто-то очень глупый может все испортить, причем руководствоваться он при этом будет самыми благими намерениями. Возможно, вам все-таки удастся спасти положение, если успеете перехватить эту замечательную личность и озадачить ее чем-нибудь до конца дня.
Дева
Сегодня вы не сможете пожаловаться на невостребованность. Возможно кому-то даже придется отказать, в противном случае вы и вовсе выбьетесь из сил.
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Весы
Сегодня судьба ваша будет целиком и полностью зависеть от милости ваших собственных эмоций. Так что, искать какую-то логику в происходящем, наверное, не стоит - бесполезно.
Скорпион
Сегодня все вокруг вас будет музыкой, просто не день, а песня. Так, в упоении, вы и доберетесь до вечера.
Стрелец
Вы, кажется, готовы испортить настроение себе и окружающим тем, что совершенно не способны решить, чего же вы хотите. Соглашайтесь на первое, что вам предложат - все лучше.
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Козерог
Вы счастливы сознанием способности помочь другим. Воздух напоен ароматом благожелательности. День этот чреват началом дружбы или романа. Ваша сила находится в вашей способности давать.
Водолей
Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках.
Рыбы
Если бы можно было снимать те картины, которые проносятся в вашем воображении, Голливуд бы давно разорился. Предайтесь фантазиям, сегодняшний день вряд ли можно будет посвятить занятию более приятному.