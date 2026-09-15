Деньги, удача и новые возможности: 4 знака зодиака выходят в полосу везения
Для четырех знаков зодиака наступает особенно благоприятный период: удача словно сама идет им навстречу, открывая новые возможности, помогая в делах и привлекая в жизнь больше достатка и приятных перемен.
Дева
16 сентября удача приходит к вам благодаря простоте. Чтобы получить от жизни желаемое, вовсе не нужны сложные ситуации. Вы точно знаете, чего хотите: дома, где чувствуете себя в безопасности и любимы.
В среду вы привлекаете в свою жизнь комфорт, выбирая более легкий и спокойный путь. Вы замечаете трудности и понимаете, что некоторых из них можно просто избежать.
Вам хочется позволить жизни идти своим чередом. Вы чувствуете, что все, что приходит от друзей, не случайно. Разговоры не обязательно должны заканчиваться конкретным выводом - вполне нормально оставить их открытыми. Для вас это означает, что впереди еще что-то есть. И это действительно так. То, что приходит в вашу жизнь, должно в ней быть.
Близнецы
В среду в вашей жизни появляется партнерство, которое приносит новые возможности и изобилие. Луна, входящая в Стрелец, словно приводит к вам особенного человека.
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Когда возникает сложная проблема, у этого человека находятся разумные решения. Вы без колебаний доверяете ему часть дел, потому что это заметно облегчает вашу жизнь.
Результат оказывается очень полезным. У вас появляется больше времени, а силы постепенно возвращаются. Вы меньше переживаете и начинаете замечать новые возможности, позволяющие получить от жизни больше.
Стрелец
Когда Солнце находится в Деве, в вашей карьере обычно происходит заметный подъем, но только в среду вы наконец почувствуете, чего действительно хотите. Луна, входящая в Стрелец, дает вам необходимую информацию, чтобы решиться на разумный риск.
Вы всегда открыты новым идеям и любите глубокие разговоры. Даже обычная беседа с коллегой может неожиданно натолкнуть вас на интересную мысль.
Перед вами открывается новое направление, и оно воспринимается как настоящая удача. Когда дело касается изобилия, вы словно сами входите в ситуацию, которая соответствует вашим мечтам.
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Рыбы
Вы больше не позволяете работе определять, как должна выглядеть ваша жизнь. Вы цените свою работу и особенно зарплату, но это не означает, что не хотите проводить больше времени с близкими.
В среду вы сознательно откладываете некоторые вещи в сторону. Например, перестаете жаловаться партнеру на работу во время совместного отдыха. После окончания рабочего дня вы стараетесь не думать о проблемах и позволяете себе дома расслабиться. Это многое меняет.
Вы начинаете гораздо сильнее ценить то, что уже имеете. Понимаете, что при желании могли бы позволить себе больше. Когда появляется интересное предложение, вы меняете привычную реакцию. Вместо того чтобы сказать, что не можете, потому что устали или заняты работой, вы соглашаетесь. Жизнь одна, и вам хочется прожить ее максимально полно.