Занимаемся спортом стильно: тест часов Huawei Watch GT 7

Даже если гольф и лыжи вам совершенно безразличны, Huawei Watch GT 7 все равно может стать хорошим помощником в повседневной жизни. Особенно для тех, кто уже достиг возраста, который принято называть средним. Как и предыдущие модели, смарт-часы позволяют контролировать пульс и уровень кислорода в крови, а также выявлять возможные нарушения сердечного ритма. Полезна и функция мониторинга сна, которая помогает понять, насколько качественно вы спите. Лично мне полноценно использовать эту функцию мешало то, что часы довольно массивные. Я просто не привык спать с часами на руке, тем более с такими крупными. Но для других пользователей это наверняка не станет проблемой. Учитывая все собранные данные о сне, физической активности и состоянии организма, часы каждое утро предлагают своеобразный короткий брифинг и рекомендации: мол, сегодня вы хорошо выспались, вчера физической активности не было, поэтому сегодня самое время для тренировки!