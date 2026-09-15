Занимаемся спортом стильно: тест часов Huawei Watch GT 7
Huawei выпустила новые смарт-часы Watch GT 7, которые получили ряд новых и улучшенных функций для любителей спорта. Впрочем, пригодятся они и тем, кто занимается физической активностью в умеренных количествах.
Начнем с дизайна. Здесь разработчиков стоит похвалить: Huawei Watch GT 7 получились одновременно спортивными, стильными и достаточно консервативными. Корпус из нержавеющей стали или титана (последний вариант доступен только в версии GT 7 Pro) делает часы достаточно солидными, чтобы их можно было носить даже с костюмом. Особенно удобно, что в комплекте есть два ремешка: классический кожаный и спортивный силиконовый. Ремешки Huawei очень легко менять - достаточно нажать кнопку в месте крепления, и за несколько секунд внешний вид часов можно превратить из классического в спортивный и наоборот. Цветовая гамма довольно разнообразная - от сероватого кожаного ремешка до ярко-желтого силиконового. Аналогичный подход и к версии GT 7 для женщин, которая немного меньше - 41 мм против 46 мм у мужской модели. Женская версия отличается более светлыми и легкими оттенками, серебристой или золотистой отделкой корпуса и менее массивным дизайном.
На руке часы создают ощущение основательности. И по ощущениям, и по внешнему виду сразу понятно: это не какая-то пластиковая безделушка, а добротный и надежный прибор с множеством дополнительных функций. Приятно и то, что заряжать GT 7 приходится сравнительно редко. Если заниматься спортом нечасто, заряда должно хватить на 21 день, а при более активном использовании - как минимум на 12 дней. В режиме горного бега, который сильнее всего расходует батарею из-за постоянной работы нескольких функций, энергии хватит на 51 час. Сложно представить, найдется ли в мире бегун, способный без остановки носиться по горам столько времени... Если сравнивать с предыдущей моделью Huawei GT 6, прогресс заметен: в самом интенсивном режиме ее батарея работала 40 часов, что тоже немало.
Смарт-часы совместимы как с Android, так и с iOS, поэтому владельцам, например, нового iPhone беспокоиться не о чем. Все работает без проблем, а приложение Huawei Health доступно и для iOS, и для Android.
Спуск с горы
Главная особенность смарт-часов Huawei - их спортивные возможности. Мы уже привыкли к тому, что эти часы используют бегуны, велосипедисты, игроки в гольф, альпинисты и любители походов. Но у GT 7 есть особая "фишка" - лыжный спорт. Испытать функции для лыжников на практике пока не удалось из-за отсутствия снега, однако нет оснований думать, что в этом виде спорта возможности часов будут слабее, чем в других. В память устройства загружены трассы более чем 3000 горнолыжных курортов с указанием уровня их сложности.
Особенно радует, что в этот список вошли и латвийские трассы - Milzkalns, Riekstukalns и другие. Во время спуска часы будут фиксировать скорость, выполненные повороты, пройденное расстояние, показатели сердечного ритма, уровень кислорода в крови и множество других данных. На самом деле сложно представить, чего еще здесь можно пожелать.
Не забыта поддержка и других видов спорта. Как обычно, среди первых - велосипедные тренировки. Мне как велосипедисту выходного дня вполне достаточно информации о преодоленном расстоянии, маршруте и сожженных калориях. Но более серьезные любители педалей наверняка оценят функцию планирования поездки. Еще до начала поездки можно изучить маршрут, его подъемы и спуски. Это позволяет равномерно распределить силы и не оказаться без дыхания на обочине уже на середине пути. Часы также помогут распределить нагрузку, в нужный момент напоминая, что не стоит слишком усердствовать. Есть и вполне практичные предупреждения - например, о резком повороте впереди. Это особенно важно, если велосипедист на большой скорости спускается с горы. В нужный момент часы предупредят: притормози, иначе в поворот не впишешься!
Как уже говорилось, аналогичные тренировочные программы есть для бегунов, альпинистов и игроков в гольф. Правда, последние доступны только в более дорогой версии GT 7 Pro. В ней собрана информация о нескольких тысячах полей для гольфа, что позволяет во время игры определить расстояние до лунки, узнать особенности рельефа и многое другое.
Все для здоровья
Даже если гольф и лыжи вам совершенно безразличны, Huawei Watch GT 7 все равно может стать хорошим помощником в повседневной жизни. Особенно для тех, кто уже достиг возраста, который принято называть средним. Как и предыдущие модели, смарт-часы позволяют контролировать пульс и уровень кислорода в крови, а также выявлять возможные нарушения сердечного ритма. Полезна и функция мониторинга сна, которая помогает понять, насколько качественно вы спите. Лично мне полноценно использовать эту функцию мешало то, что часы довольно массивные. Я просто не привык спать с часами на руке, тем более с такими крупными. Но для других пользователей это наверняка не станет проблемой. Учитывая все собранные данные о сне, физической активности и состоянии организма, часы каждое утро предлагают своеобразный короткий брифинг и рекомендации: мол, сегодня вы хорошо выспались, вчера физической активности не было, поэтому сегодня самое время для тренировки!
Для меня лично одной из самых полезных в повседневной жизни оказалась функция коротких упражнений и напоминаний. Если слишком долго засидеться за компьютером, часы напомнят: пора размяться! После этого предлагаются короткие упражнения под руководством панды в приложении на телефоне: подвигать плечами, потянуть руки и так далее. Такие напоминания я получал, сидя за рабочим столом, за рулем автомобиля, в самолете и даже в театре. В последнем случае последовать совету панды не получилось - пришлось ждать антракта, чтобы размять ноги. Но в целом для людей с сидячей работой (а также для тех, кто много времени проводит за рулем) это очень полезная функция.
Конечно, нельзя обойти главный вопрос - сколько же стоят такие часы? Сейчас действует специальная стартовая цена, которая актуальна с 14 сентября по 18 октября: Huawei Watch GT 7 стоит 249 евро, а Huawei Watch GT 7 Pro- 379 евро. Если сравнивать с конкурентами, предложение действительно выглядит весьма привлекательным.