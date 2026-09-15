Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 15 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Время у вас сегодня будет, а вот мысли, как бы его потолковее провести могут оказаться в дефиците. Пользуясь же чужими советами будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам.
Телец
Удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающего сегодняшний день. В этом случае его удастся успешно разрешить. Если же все ваши проблемы - финансовые, то их лучше немного отложить.
Близнецы
Будьте готовы к тому, что сегодня далеко не все у вас будет получаться с первой попытки. Не огорчайтесь. С четвертой-пятой обязательно получится. Если, конечно, умственной энергии хватит.
Читайте продолжение после рекламы
Рак
Сегодня вы можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом и каждой его составляющей в частности. Постарайтесь, все-таки, если не удержаться, то хотя бы выбрать объект, восстание против которого не принесет катастрофических последствий.
Лев
Сегодня вам следует быть максимально осторожным во всем, что связано с финансовыми вопросами. Если есть возможность, подобного рода дела лучше вовсе отложить.
Дева
Чем шире вы распахнете двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет. Впрочем, последних можно и отфильтровать. Собаку, например, не кормить.
Читайте продолжение после рекламы
Весы
Сегодня для успешной работы вам потребуется улыбка и чувство пусть легкого, но превосходства над ближними. И того и другого нетрудно достичь, если с утра сесть перед зеркалом и подробно перечислить себе все свои достоинства, скромно опуская недостатки.
Скорпион
Сегодня вы можете совершенно случайно, само того не желая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего существа. Будьте осмотрительны, с такими вещами шутки плохи.
Стрелец
Прислушивайтесь сегодня получше к словам друзей - вам скажут что-то важное. Хотя есть и иные способы получения информации, и пренебрегать ими также не следует.
Читайте продолжение после рекламы
Козерог
Не слишком удачный день для поиска виноватых. Тем более, что ситуация может оказаться на порядок сложнее, чем вы думаете. Постарайтесь не делать резких движений.
Водолей
Нынче вы будете очень коммуникабельны. Так что если вы собираетесь устраиваться на работу, где это качество немаловажно - спешите попасть на собеседование сегодня. Возьмут.
Рыбы
Сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и, в то же время, - восхищения происходящим. Не робейте, смело идите на зов - и вы не пожалеете о своей опрометчивости.