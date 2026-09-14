Случайный разговор изменит жизнь 4 знаков зодиака

Уран уже некоторое время приносит вам вдохновение, и теперь вы наконец готовы использовать его для довольно радикальных перемен. Во вторник знакомый человек может предложить решение, которое вы раньше не замечали. Его энтузиазм окажется настолько заразительным, что вы тоже почувствуете прилив энергии.