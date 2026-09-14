Архитектор не должен работать бесплатно: Латвия представила жесткий арт-объект в Таллине
В сентябре Латвийские профсоюз архитекторов, дизайнеров и инженеров (LAIDA) впервые представит Латвию на Таллинской архитектурной биеннале (TAB'26) с арт-объектом, который буквально показывает, что остается от архитектора, когда от него требуют работать бесплатно.
Совместно с Лигитой Бреге LAIDA создала арт-объект SKIN THE ARCHITECT - двухметровую металлическую голову, оклеенную строительными чертежами. Посетители биеннале приглашаются отрывать ее части. Каждый оторванный фрагмент - очередное требование поработать бесплатно: сделать концепцию "просто посмотреть", участвовать в конкурсе без гонорара, подписать проект за символическую сумму. В финале видно, что остается от архитектора - почти ничего.
"Попросить что-то в магазине бесплатно никому не приходит в голову, но у архитектора - норма. Мы хотели сделать это наглядным и показать, что фактически это временной, интеллектуальный и энергетический ресурс, который не оставляет от специалиста почти ничего", - поясняет председатель правления LAIDA Нормундс Жиедс.
Объект будет выставлен в главном офисе Wise в Таллине.
Арт-объект коррелирует с темой биеннале TAB'26 How much? - "Сколько стоит?". Биеннале обращает внимание на взаимосвязь между ограничениями, стоимостью и созданием пространства, чтобы открыть подчеркнуть ценность и ответственность в архитектуре. Для LAIDA все - это не абстрактный философский вопрос. Архитектор в Латвии получает 0,2-0,5% от объема инвестиций в проект, а строитель - 3%. Конкурсы требуют 400-500 часов работы без какой-либо компенсации. Подпись компетентного архитектора под проектом, разработанным "на коленке", - продается и покупается. "How much? - это именно тот вопрос, ради которого и был основан профсоюз", - отмечает Жиедс, добавляя, что LAIDA рада посетить мероприятие и как тематический блог-медиа и привезти в Латвию свежайшие идеи и инсайты.
Биеннале проходит с 9 сентября по 30 ноября 2026 года.