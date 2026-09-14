Архитектор не должен работать бесплатно: Латвия представила жесткий арт-объект в Таллине

Арт-объект коррелирует с темой биеннале TAB'26 How much? - "Сколько стоит?". Биеннале обращает внимание на взаимосвязь между ограничениями, стоимостью и созданием пространства, чтобы открыть подчеркнуть ценность и ответственность в архитектуре. Для LAIDA все - это не абстрактный философский вопрос. Архитектор в Латвии получает 0,2-0,5% от объема инвестиций в проект, а строитель - 3%. Конкурсы требуют 400-500 часов работы без какой-либо компенсации. Подпись компетентного архитектора под проектом, разработанным "на коленке", - продается и покупается. "How much? - это именно тот вопрос, ради которого и был основан профсоюз", - отмечает Жиедс, добавляя, что LAIDA рада посетить мероприятие и как тематический блог-медиа и привезти в Латвию свежайшие идеи и инсайты.