"Я остался в Латвии один с ребенком": Кристап сам воспитывает дочь с 11 месяцев

Кристапа также спросили, с каким отношением он сталкивался как одинокий отец и отличается ли оно, по его мнению, от отношения к одиноким матерям. От друзей и родственников, знавших о его семейной ситуации, он слышал своего рода чрезмерные похвалы. Заслуженными они были или нет, он судить не берется. Однако он каждый день встречает женщин своего возраста, которые тоже являются одинокими матерями и делают ровно то же самое, что и он. Воспитание ребенка в одиночку он воспринимает как естественную часть своей жизни.