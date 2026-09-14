"Я остался в Латвии один с ребенком": Кристап сам воспитывает дочь с 11 месяцев
День отца уже прошел, однако папы, которые каждый день заботятся о своих детях, заслуживают внимания не только по праздникам. Кристап один воспитывает дочь с 11 месяцев - сегодня ей уже 17 лет, но сам он не считает свой опыт героическим: "Это мой ребенок и моя ответственность".
Все произошло почти случайно
В разговоре с семейным порталом Mammamuntetiem.lv Кристап упоминает, что стал одиноким отцом, когда дочь была еще в подгузниках. Он уточняет, что поначалу вовсе не был один. Рядом были родственники, всегда готовые поделиться советом или поддержать. Он был им очень благодарен, однако его инстинкт подсказывал отстраниться и защитить дочь. Но от чего?
После распада первого брака с матерью ребенка окружающие не стеснялись критиковать бывшую жену, и Кристап хотел избежать разговоров на эту тему, чтобы дочь не слышала ничего плохого о своей маме.
В этот период было также принято решение переехать вместе с ребенком в другую страну, поэтому дистанцирование произошло, можно сказать, естественным образом. Как получилось, что после распада брака забота о ребенке полностью легла на плечи Кристапа? По его словам, это были финансово трудные годы.
"Если ты принимаешь какое-то решение, у него всегда есть последствия, - размышляет отец, - а если ребенок родился, за него нужно нести ответственность". Это было примерно в 2008-2009 годах, во время кризиса, когда работы практически не было. После обсуждений переезда всей семьи в Англию решили, что один из родителей отправится первым искать работу, а второй позже присоединится вместе с ребенком.
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"Но получилось так, что я остался в Латвии один с дочерью", - вспоминает Кристапс, добавляя, что в определенной степени это произошло случайно.
В то время удаленная работа еще не была столь распространена. У Кристапа такая возможность появилась. Однако он и представить не мог, насколько трудно работать из дома с маленьким ребенком. Но возможность воспитывать дочь перевешивала любые трудности, ведь они являются неотъемлемой частью жизни, а возможность двигаться вперед приносит удовлетворение.
"Это мой ребенок и мои решения"
Дальше тоже было нелегко - Кристап вспоминает гормональные бури подросткового возраста дочери. Помогала поддержка - как других родителей, так и специалистов. Когда он некоторое время жил в Риге, раз в неделю посещал группу поддержки для одиноких родителей.
Однако при воспитании ребенка в одиночку со свободным временем все сложно, а планирование действительно требует усилий: приходится искать того, кто присмотрит за ребенком, - родственника или няню.
"Это один из самых сложных моментов, когда приходится просить о помощи", - признает он.
Особенно трудно было устанавливать границы, поскольку с родственниками порой возникали разногласия, особенно когда они хотели принимать решения за Кристапа. В этом отношении он был категоричен: "Это все-таки мой ребенок, моя ответственность и мои решения". Речь шла как о важных решениях, например о лечении, так и о повседневных мелочах, которых постоянно много, особенно когда ребенок ходит в детский сад: нужно покупать одежду, часто оставлять его дома из-за очередного вируса...
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С приближением подросткового возраста пришлось принимать и более серьезные решения - например, обратиться к специалистам по психоэмоциональному здоровью, чтобы наладить контакт с подростком и лучше понимать друг друга.
Самостоятельность и тревога - две стороны одной медали
Было ясно, что родители не станут снова жить вместе. "Сначала мы фактически разошлись, а через пару лет официально развелись, - рассказывает Кристапс. - Мы жили в другой стране, пока дочери не исполнилось примерно 5-6 лет, и получилось так, что с матерью она виделась очень редко.
"У нас не было никаких разногласий по поводу общения. Просто мы жили отдельно. Zoom тогда еще не было, но мы все равно старались поддерживать хоть какой-то контакт, хотя бы созваниваясь".
Когда мама некоторое время снова жила в Латвии, ребенок примерно раз в месяц оставался у нее на выходные.
Когда дочери было 11-12 лет, родители договорились, что она остается под полной опекой отца. Причиной стала постоянная работа Кристапа за границей и поездки в Латвию. При совместной опеке каждому из родителей необходимо получать разрешение второго, если он выезжает с ребенком за границу, поэтому этот шаг позволил упростить для Кристапа повседневную бюрократию.
Права матери на общение с ребенком это не изменило: "Хотя у нас нет дружеских отношений, помогает то, что мы с бывшей женой способны договориться".
Последние несколько лет Кристап снова живет в другой стране, а мама - еще в одной, но дочь как минимум раз в год ездит к ней. "Теперь, когда она уже старше, они сами поддерживают связь, и я не вмешиваюсь в их общение, - говорит Кристапс. - Первые подростковые годы время и даты встреч согласовывали родители, но в этом возрасте дети уже могут принимать решения самостоятельно, хотя еще не являются совершеннолетними".
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При этом Кристапс сейчас много думает о том, не научил ли он дочь самостоятельности слишком рано. По его мнению, сегодня есть тенденция чрезмерно опекать детей. "У меня нет правильного ответа", - признает он.
На вопрос, действительно ли дети разведенных родителей раньше становятся самостоятельными, он отвечает утвердительно. "Она с раннего возраста жила в такой семейной ситуации, и я чувствую, что из-за этого у нее есть тревога: а вдруг со мной что-то случится..." Сейчас, когда отец во второй раз счастливо женат, тревога у дочери стала меньше, исчезло ощущение, что она останется одна. Хотя у нее есть мама, отец остается ее главным человеком, к которому она эмоционально привязана.
Чрезмерные похвалы
Кристапа также спросили, с каким отношением он сталкивался как одинокий отец и отличается ли оно, по его мнению, от отношения к одиноким матерям. От друзей и родственников, знавших о его семейной ситуации, он слышал своего рода чрезмерные похвалы. Заслуженными они были или нет, он судить не берется. Однако он каждый день встречает женщин своего возраста, которые тоже являются одинокими матерями и делают ровно то же самое, что и он. Воспитание ребенка в одиночку он воспринимает как естественную часть своей жизни.
"Я просто не думаю, что это что-то особенное, - говорит он. - Конечно, возможно, это не самая типичная ситуация, но есть много людей, которые каждый день делают то же самое, и эта проблема существует уже сотни, если не тысячи лет".
Получается, тогда нужно хвалить каждого, кто в одиночку воспитывает детей, и, возможно, так и следует делать, ведь кому-то это действительно помогает. Однако самому Кристапу некомфортно, когда его каким-то образом особо выделяют среди одиноких родителей.
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Возможно, это связано со стереотипами в обществе, но он замечал такую тенденцию: если мать уходит, а отец один воспитывает детей, сразу начинают обвинять мать. "Нет, одна сторона не виновата, - уверен он, - и оба родителя ответственны за то, сложатся их отношения или нет".
Главное - защитить ребенка
Родители, которые все время были вместе и вместе воспитывали ребенка, тоже наверняка принимают решения, которые не всегда оказываются правильными. "Ошибаться свойственно человеку", - говорит он.
Возможно, Кристап не должен был строить свою жизнь именно так, размышляет он, но она сложилась именно таким образом. В любом случае он ни о чем не жалеет: несмотря на эмоциональную боль и практические сложности, решение в свое время расстаться с женой было правильным.
Другим родителям, оказавшимся в похожей ситуации, Кристап советует взглянуть на свою семью со стороны и, если необходимо, принять решение о разводе. Лучше так, чем оставаться вместе в сложных отношениях, где "летают тарелки" и, не дай бог, происходит физическое или эмоциональное насилие. Главное в этом процессе - защитить ребенка.
Лучше родителям жить отдельно, но уметь разговаривать друг с другом, чем оставаться вместе в токсичной атмосфере, из которой уже нет выхода.
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Сейчас у Кристапа есть жена, у которой был похожий опыт: она одна воспитывала сына с самого раннего возраста. Теперь он живет своей жизнью и окончил университет. По словам Кристапа, строить отношения с человеком, который пережил нечто подобное, действительно легче. Они хорошо понимают друг друга и не воспринимают такую семейную модель - воспитание ребенка в одиночку - как нечто необычное.