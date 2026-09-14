Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не отмахивайтесь от комплиментов. Вы их заслужили. Если будете продолжать в том же духе заслужите и больших, правда рискуете утомиться.
Телец
Сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить.
Близнецы
Сегодня, чтобы добраться до желанной, но весьма удаленной цели, путь придется разложить на небольшие отрезки, каждый из которых пройти, на ваш взгляд, будет вполне реально. Распланировав день подобным образом, вы приобретете хороший шанс на его успешное завершение.
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Рак
Сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть, что они-де не железные.
Лев
Такое качество как нерешительность вам не слишком присуще, но, всякое бывает, и сегодня вас одолеет именно она. Возможно какие-то дела придется отложить, это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.
Дева
Быть может, вы поставили не на ту лошадь? Проблема явно не в том, как вы что-то сделали - тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете.
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Весы
Этот день не должен закончиться на тоскливой ноте, и вам предстоит сделать для этого все необходимое. Уделите полчаса обдумыванию планов на ближайшее время.
Скорпион
Чем выше вы ростом, тем чаще вам придется кланяться, входя в двери. Об этом стоит помнить, стремясь подрасти еще и еще. Не слишком ли быстро вы двигаетесь?
Стрелец
Будьте внимательны к тому, что вам будут говорить сегодня, но не ограничивайтесь лишь смыслом сказанных слов. Многое сегодня придется понимать по интонации и, возможно, мимике.
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Козерог
Сегодня особое внимание стоит обратить на мелкие технические подробности. Глобальные решения пусть принимают другие.
Водолей
Сосредоточьтесь, результатом этого дня будет одно из двух - либо пан, либо пропал. Будем надеяться, что все-таки "пан".
Рыбы
Не позволяйте чьему-то нетерпению захватить и вас. Это будет сродни катастрофе. Вы сегодня наделаете слишком много необдуманных поступков, если не будете внимательнейшим образом следить за каждым своим движением.