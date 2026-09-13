Что ждет все знаки зодиака на неделе с 14 по 20 сентября

Однако примерно с середины недели настроение меняется. Венера в Скорпионе усиливает эмоциональность в любви и финансах, а 15 сентября ее напряженный аспект с Плутоном может сделать отношения более ревнивыми и конфликтными. 18 сентября Меркурий окажется в оппозиции к Сатурну - в этот день возможны задержки, неприятные разговоры, ограничения и ощущение, что обстоятельства мешают двигаться вперед.