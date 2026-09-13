Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 13 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня ситуация, такая изменчивая накануне, неожиданно стабилизируется. Приложите усилия, чтобы стабилизация застала ее в том виде, который вам выгоден.
Телец
Перемены - очень приятная штука, если они к лучшему, разумеется. Впрочем, сегодня в вашей жизни будут происходить лишь такие.
Близнецы
Сегодня в вас проснется дух первооткрывательства, и вы отправитесь в ближайший лес искать места, где еще не ступала нога человека, дабы именно туда и наступить.
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Рак
Событие, которое произойдет сегодня, вы не сможете ни изменить, ни предотвратить, ни поторопить. Так стоит ли тратить силы на попытки?
Лев
Сегодня вам будет не слишком везти со сложной техникой. Так что лучше не трогайте домашние электроприборы, те же, что стоят на работе или у знакомых не так жалко.
Дева
Сегодняшний день потребует от вас перемен. Мнения, например. Вообще, поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. Уж чего-чего, а этого всегда достаточно.
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Весы
Сегодня вы будете настолько легкомысленны, насколько вам это позволит возраст и общественное положение. А возможно и более. Глупости, конечно, делать приятно, однако знайте меру.
Скорпион
Сегодня на первый план выйдут проблемы финансового порядка. Что, собственно, новостью не является - к этому давно уже все привыкли, но раздражение может вызвать.
Стрелец
Если бы вы располагали достаточным количеством времени, сегодняшний день был бы отличным моментом для всестороннего обсуждения какой-либо крупногабаритной проблемы. Впрочем, захочется - найдется и время.
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Козерог
Сегодняшний день хорош для разного рода сюрпризов и розыгрышей. Если на подобные развлечение нет времени или желания, просто зайдите к кому-нибудь в гости, тоже неплохо.
Водолей
Сегодня вы рискуете перетрудиться, даже не особенно надрываясь в стремлении переделать все, что только можно. Просто этот день вовсе не предназначен для пахоты.
Рыбы
Сегодня вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже и не слышали. Постарайтесь обеспечить себе алиби.