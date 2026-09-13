Что смотреть в сентябре - самые ожидаемые сериалы и новые сезоны
Сентябрь приготовил зрителям сразу несколько премьер и долгожданных продолжений. На экраны возвращаются герои "Джентльменов", "Медленных лошадей" и "Гангстерленда", а вселенная "Ричера" расширяется благодаря отдельному сериалу о Фрэнсис Нигли.
"Джентльмены" - второй сезон
Оригинальное название: The Gentlemen
Страна: Великобритания, США
Жанр: криминальная комедия, боевик
Дата премьеры: 3 сентября
Где смотреть: Netflix
Эдди Хорниман унаследовал не только роскошное родовое поместье, но и огромную подпольную империю по производству марихуаны. Если в первом сезоне он пытался выбраться из преступного мира, то теперь герой Тео Джеймса намерен расширить бизнес и укрепить свое положение.
Сьюзи Гласс в исполнении Каи Скоделарио тем временем ищет новые возможности для развития империи. Зрителей снова ждут английские аристократы, эксцентричные гангстеры, дорогие костюмы и фирменное сочетание насилия с черным юмором. Netflix уже подтвердил и третий сезон проекта.
"Дроп: Снегопад. Сага"
Оригинальное название: The Drop: A Snowfall Saga
Страна: США
Жанр: криминальная драма
Дата премьеры: 8 сентября
Где смотреть: FX, Hulu и Disney+ на отдельных рынках
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Новый сериал продолжает историю криминальной драмы "Снегопад", рассказывавшей об эпидемии крэка в Лос-Анджелесе 1980-х. Действие переносится в начало 1990-х, когда на фоне последствий наркотического кризиса стремительно развивается рэп Западного побережья.
В центре сюжета оказываются знакомые зрителям Ванда Белл и Леон Симмонс. Ванда пытается начать новую жизнь и пробиться в музыкальную индустрию, однако мир шоу-бизнеса оказывается тесно связан с улицей, преступностью и борьбой за влияние. В первом сезоне восемь серий, которые будут выходить еженедельно до конца октября.
"Медленные лошади" - шестой сезон
Оригинальное название: Slow Horses
Страна: Великобритания
Жанр: шпионский триллер, драма
Дата премьеры: 16 сентября
Где смотреть: Apple TV
Команда не самых успешных агентов британской разведки возвращается к работе. Сотрудники Слоу-Хауса давно привыкли, что начальство воспринимает их как обузу, однако именно им раз за разом приходится спасать страну от серьезных угроз.
Главной причиной посмотреть новый сезон остается Гэри Олдман в роли неопрятного, язвительного и при этом невероятно проницательного Джексона Лэмба. Шестой сезон вновь объединит шпионские интриги, политические игры и едкий британский юмор.
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"Нигли"
Оригинальное название: Neagley
Страна: США
Жанр: криминальный боевик, триллер
Дата премьеры: 16 сентября
Где смотреть: Prime Video
Поклонники "Ричера" получат отдельный сериал о Фрэнсис Нигли - частном детективе из Чикаго и бывшей участнице 110-го подразделения специальных расследований военной полиции. К своей роли вернулась Мария Стен.
Нигли узнает, что близкий человек из ее прошлого погиб при подозрительных обстоятельствах. Она начинает собственное расследование и вскоре выходит на след опасного противника. Хотя Джек Ричер больше не находится в центре истории, новый сериал сохранит знакомое сочетание расследований, драк и суровой справедливости.
"Монстр. История Лиззи Борден"
Оригинальное название: Monster: The Lizzie Borden Story
Страна: США
Жанр: криминальная драма, триллер
Дата премьеры: 17 сентября
Где смотреть: Netflix
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Новая часть антологии "Монстр" посвящена одному из самых известных нераскрытых преступлений в истории США. В 1892 году Лиззи Борден обвинили в жестоком убийстве отца и мачехи топором. Суд оправдал женщину, однако споры о ее возможной причастности продолжаются больше века.
Главную роль исполнила Элла Битти. Авторы покажут жизнь Лиззи в жесткой викторианской семье и предложат свою версию событий, превратив реальное уголовное дело в мрачную психологическую историю. Сериал, вероятно, снова вызовет немало споров о том, где заканчиваются исторические факты и начинается художественный вымысел.
"Гангстерленд" - второй сезон
Оригинальное название: MobLand
Страна: Великобритания, США
Жанр: криминальная драма, триллер
Дата премьеры: 18 сентября
Где смотреть: Paramount+
Криминальная семья Харриганов возвращается, но теперь ее империя начинает разваливаться изнутри. Родственники пытаются сохранить видимость единства, пока конкуренты готовятся воспользоваться их слабостью.
Посреднику и специалисту по решению чужих проблем Гарри Да Соузе снова придется балансировать между враждующими сторонами. К своим ролям вернулись Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Во втором сезоне будет десять серий, а создатели обещают еще больше насилия, предательств и борьбы за власть.
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"Братья"
Оригинальное название: Brothers
Страна: США
Жанр: комедия
Дата премьеры: 23 сентября
Где смотреть: Apple TV
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон снова появляются вместе на экране, но на этот раз играют вымышленные версии самих себя. Их многолетняя дружба оказывается под угрозой, когда актеры решают поселиться вместе со своими семьями на ранчо Макконахи в Техасе.
Создатели превратили реальные слухи, давнюю дружбу актеров и их многочисленные совместные истории в комедию о людях, которые знают друг друга слишком хорошо. После тяжелых криминальных драм этот проект может стать одной из самых легких и любопытных премьер месяца.
"Другой мир"
Оригинальное название: A Different World
Страна: США
Жанр: комедия, драма
Дата премьеры: 24 сентября
Где смотреть: Netflix
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Netflix возвращает сериал "Другой мир", выходивший на американском телевидении с 1987 по 1993 год. Новая история разворачивается в том же колледже Хиллман, но уже вокруг следующего поколения студентов.
Главной героиней становится Дебора Уэйн - дочь Дуэйна Уэйна и Уитли Гилберт из оригинального сериала. Девушка пытается выйти из тени известных родителей, найти собственное место в колледже и построить свою жизнь. В проекте появятся как новые актеры, так и звезды классического сериала, а первый сезон будет состоять из десяти получасовых эпизодов.