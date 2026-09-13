Что смотреть в сентябре - самые ожидаемые сериалы и новые сезоны

Посреднику и специалисту по решению чужих проблем Гарри Да Соузе снова придется балансировать между враждующими сторонами. К своим ролям вернулись Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Во втором сезоне будет десять серий, а создатели обещают еще больше насилия, предательств и борьбы за власть.