Четвертая Королевская прогулка корги (11.09.26)
11 сентября в центре Риги в четвертый раз состоялась Королевская прогулка корги. Нарядные псы вместе с хозяевами со всей Латвии ...
ФОТО: центр Риги заполонили собаки - состоялась четвертая Королевская прогулка корги
Сегодня в центре Риги в четвертый раз состоялась Королевская прогулка корги, сообщила председатель правления общества "Друзья корги Латвии" Герда Пулкстене.
В этом году корги попытались побить установленный в прошлом году рекорд, когда в прогулке приняли участие 198 корги. Кроме того, впервые были определены король и королева Королевской прогулки корги.
После прогулки в парке Кронвалда участников ждали Королевский британский чайный пикник, музыкальные выступления и красочный конкурс костюмов в семи номинациях. С продолжением вечера корги также собрались на дискотеку в культурном пространстве Burbulis.
Почетной гостьей мероприятия стала посол Великобритании в Латвии Кэти Лич.
Королевская прогулка корги была создана в память о королеве Елизавете II и ее любви к этой породе. Мероприятие также призывает к ответственному отношению к домашним животным и заботе о благополучии собак.