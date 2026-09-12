Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Ваше обаяние сегодня откроет вам доступ в любые сферы, стоит только пожелать. Так что, если у вас есть настоятельная необходимость кого-то очаровать - нынешний день для этого идеален.
Телец
Ваши шансы на успех сегодня велики как никогда. Ваши соперники могут победить только в том случае, если сумеют спровоцировать вас на резкую смену курса деятельности.
Близнецы
Сегодня вы неожиданно получите в полное свое распоряжение огромное количество совершенно свободного времени. Подготовьтесь к этому заблаговременно, в противном случае большого удовольствия вы от сего подарка судьбы не получите.
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Рак
Сегодня вряд ли кто-нибудь сможет быть вам полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого.
Лев
Поищите корень проблемы, сегодня чуть ли не последний день, когда его еще можно будет извлечь. Потом он уйдет слишком глубоко и проблема может остаться с вами навсегда.
Дева
Сегодня вы сможете с легкостью заработать репутацию ужасающего зануды. Если подобная перспектива вас не радует, приложите все усилия к тому, чтобы пореже раскрывать рот и пошире улыбаться.
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Весы
Уделите сегодня побольше внимания людям вас окружающим. Узнаете много нового и интересного.
Скорпион
Вы почему-то решили, что неразрешимых вопросов для вас не существует. Возможно, так оно и есть.
Стрелец
Конечно, лучше бы договориться мирным путем, однако, если вас никак не желают слушать, придется идти напролом. Сегодня вы не можете себе позволить отступить.
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Козерог
Сегодня что-то важное и, возможно, давно вами ожидаемое должно случится именно в том момент, когда вас не окажется рядом. Постарайтесь не омрачать радость остальным плохо скрытым разочарованием.
Водолей
Человек по определению животное стадное, посему законам толпы должен следовать. Если же вы не желаете мириться с подобным положением - не извольте жаловаться, но вас потреплют.
Рыбы
Сегодня у вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться, но, надо думать, вы и сами догадаетесь.