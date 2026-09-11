3 знака зодиака вступают в очень удачный период 12 сентября 2026 года
12 сентября для трех знаков зодиака начинается особенно благоприятный период. В этот день Меркурий будет в оппозиции к Нептуну, что поможет оставить позади сложные ситуации и избежать ошибок.
Речь не столько о случайном везении, сколько о способности вовремя заметить проблему и не допустить ее. Благодаря этому обстоятельства могут сложиться гораздо удачнее, а перемены не заставят себя ждать, пишет YourTango.
Близнецы
12 сентября Близнецы почувствуют, что лучше понимают происходящее и больше доверяют собственной интуиции. Вы перестанете постоянно сомневаться в своих решениях и пересматривать то, что уже знаете.
Оппозиция Меркурия и Нептуна поможет посмотреть на прошлый опыт и понять, каких ошибок больше не стоит повторять. Вы не захотите возвращаться к старым проблемам и наступать на те же грабли.
Вместо переживаний о прошлом или тревог о будущем вы сосредоточитесь на настоящем. Это даст больше ясности и уверенности. Как только вы освободите место для новых возможностей, удача не заставит себя ждать.
Весы
Последнее время могло складываться не слишком удачно, и Весы уже начали сомневаться, что хорошие времена вообще вернутся. Но ситуация меняется.
Читайте продолжение после рекламы
Многое зависит от того, с каким настроем вы смотрите на происходящее. Если постоянно ждать неудачи, легко начать видеть подтверждение своим страхам. Теперь же вы сможете изменить этот сценарий.
12 сентября появится возможность увидеть собственные прошлые ошибки и не повторять их. Вместо разочарования появится больше оптимизма и уверенности в успехе. Вы почувствуете, что действительно готовы впустить в свою жизнь хорошие перемены.
Козерог
В последнее время Козерогам пришлось столкнуться с немалым количеством проблем. Удача словно отвернулась, но вы не склонны считать себя жертвой обстоятельств.
Пережитые трудности не определяют вашу жизнь. У вас достаточно уверенности в себе, чтобы искать новые способы справляться с проблемами и двигаться дальше.
12 сентября наступает момент, когда пора перестать оглядываться на то, что пошло не так. Не стоит тратить время на сожаления о прошлых ошибках и пережитых трудностях. Жизнь продолжается, и это главное.
Читайте продолжение после рекламы
Как только вы начнете освобождать место для новых возможностей, они смогут войти в вашу жизнь.