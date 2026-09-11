Принцесса Диана хотела выглядеть "на миллион" - ее знаменитое черное платье выставят на аукцион

В Sotheby's считают, что значение этого наряда выходит далеко за рамки моды. Руководитель отдела моды аукционного дома Морган Халими заявила, что Диана понимала одежду как самостоятельный способ общения с публикой. "Принцесса Диана превратила это платье в одно из самых сильных посланий в своей жизни", - отметила Халими. По ее словам, в тот период историю Дианы во многом рассказывали за нее другие люди, однако выбор наряда позволил ей самой определить, какой ее увидит публика.