Принцесса Диана хотела выглядеть "на миллион" - ее знаменитое черное платье выставят на аукцион
Платье, в котором принцесса Диана появилась на публике после признания Чарльза в измене, снова окажется в центре внимания. Знаменитый черный наряд, названный "платьем мести", выставят на аукцион, и Sotheby's рассчитывает выручить до 300 000 долларов.
Черное шелковое платье, которое принцесса Диана надела на вечеринку в лондонской галерее Serpentine в 1994 году, считается одним из самых узнаваемых нарядов в истории британской королевской семьи. Теперь легендарный наряд снова выставят на торги, сообщает ВВС.
Диана появилась в нем всего через несколько часов после выхода в эфир документального фильма, в котором тогдашний принц Чарльз публично признал, что во время брака с ней состоял в отношениях с другой женщиной. Эффектный образ мгновенно стал символом ее реакции на семейный скандал, а СМИ окрестили наряд "платьем мести".
Платье было специально создано греческим дизайнером Кристиной Стамболян. Оно выполнено из черного шелка, не имеет бретелек и подчеркивает фигуру. В тот вечер Диана дополнила образ королевскими украшениями, черным клатчем и туфлями на высоком каблуке.
По словам ее тогдашнего стилиста Анны Харви, принцесса хотела выглядеть "на миллион долларов". В итоге ее появление действительно стало одним из самых обсуждаемых выходов Дианы.
В Sotheby's считают, что значение этого наряда выходит далеко за рамки моды. Руководитель отдела моды аукционного дома Морган Халими заявила, что Диана понимала одежду как самостоятельный способ общения с публикой. "Принцесса Диана превратила это платье в одно из самых сильных посланий в своей жизни", - отметила Халими. По ее словам, в тот период историю Дианы во многом рассказывали за нее другие люди, однако выбор наряда позволил ей самой определить, какой ее увидит публика.
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На торги платье отправится 9 декабря. Sotheby's оценивает его стоимость в сумму до 300 тысяч долларов, или около 220 тысяч фунтов.
Это будет первое появление знаменитого наряда на аукционе с 1997 года. Тогда сама Диана выставила на благотворительные торги 79 своих платьев, направив вырученные средства на благотворительность.
Впрочем, вещи из гардероба принцессы уже неоднократно становились рекордными лотами. В 2023 году на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке ее знаменитый свитер с изображением одной черной овцы среди множества белых продали за 920 тысяч фунтов стерлингов - около 1,24 млн долларов.
Еще один предмет, связанный с Дианой, - Jaguar XJ40, на котором она приехала на мероприятие в 1994 году, - продали в начале этого года за 66 250 фунтов, или около 90 тысяч долларов.