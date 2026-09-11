Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 11 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать вам дальнейших успехов.
Телец
Дайте слово своему здравому смыслу - он давно хочет высказаться. Выслушайте, скажите "да-да, конечно" и поступите по-своему.
Близнецы
Сегодня вам показаны походы в бассейн, баню, купание в проруби - на выбор. Если все это неосуществимо - просто примите утром душ, и день будет удачнее. Контакт с водой улучшит ваше самочувствие и увеличит энергетический потенциал.
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Рак
Сегодня вам будет на редкость непросто совладать с желанием взорваться, причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье. Не можете справиться - расслабьтесь и получите удовольствие.
Лев
Сегодня стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов.
Дева
Сегодня не стоит связывать себя какими-либо условностями. Это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствия не доставит. Зато в качестве свободного художника вы вполне можете создать что-то, заслуживающее существования.
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Весы
Сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить.
Скорпион
Сегодня вы можете позволить себе роскошь пойти на некоторый риск. Подобное поведение будет оправдано, главное, чтобы оно не вошло в привычку.
Стрелец
Возможно вы уже успели пригреться и привыкнуть к рутинности вашего существования в достаточной степени, чтобы не желать что-либо менять. Однако, если подобная мысль все таки придет вам в голову, сделайте это сегодня. Этот день прекрасно подходит для таких целей.
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Козерог
Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением как сплетни. Увы, в них придется основательно покопаться, если желаете узнать, как все было на самом деле.
Водолей
Та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею в конце концов приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах думать надо значительно больше семи раз.
Рыбы
Сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть, вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп.