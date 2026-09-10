Заслуженная награда: 4 знака зодиака получат шанс улучшить свое положение
11 сентября 2026 года четыре знака зодиака окажутся в периоде, когда к ним притягиваются изобилие и удача. Меркурий находится в Весах, что помогает легче договариваться и находить взаимовыгодные решения.
Меркурий проведет в Весах 20 дней, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы уладить вопросы, связанные с договорами, переговорами и важными разговорами. Весы связаны с Венерой, которая отвечает в том числе за деньги, поэтому в пятницу некоторым знакам будет проще решать финансовые вопросы и двигаться к благополучию, пишет YourTango.
Дева
Дева, вы знаете, чего стоите. Проблема лишь в том, что вы не всегда требовали соответствующего отношения от людей, которые недооценивали ваши способности. В пятницу вы начнете ценить себя гораздо выше. Вы больше не позволите никому говорить с вами свысока, особенно когда речь идет о вашей работе.
Вы не склонны вступать в конфликты, но и позволять пользоваться собой больше не собираетесь. Ваша уверенность привлечет внимание окружающих и поможет вам выглядеть человеком, который знает себе цену. Энергия, которую вы излучаете, повлияет на всю обстановку вокруг вас, и благодаря этому вам будет легче притягивать желаемое.
Рыбы
11 сентября вы начнете обращаться к другим за помощью. И удивительным образом окажется, что необходимая вам поддержка действительно доступна. Вы интуитивно чувствуете, кто способен дать вам то, что вам нужно. Более того, возможно, эти люди и сами уже думали о вас.
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Обычно вам не нравится просить о помощи, потому что это заставляет чувствовать себя либо попрошайкой, либо человеком, которого жалеют. Но в пятницу все будет иначе. Здесь возникнет взаимовыгодный обмен, который вам понравится. Другие смогут воспользоваться вашей интуицией, а вы получите необходимую поддержку.
Козерог
В пятницу в вашей карьере произойдет позитивное изменение. Оно откроет прямой путь к возможности зарабатывать больше. Вы всегда были внимательны к деталям, тщательно выполняли работу и не искали легких путей - и нужные люди это заметили.
Меркурий в Весах поможет вам повысить свой статус, особенно в профессиональной сфере. Возможно, вам казалось, что вы недооцениваете себя и соглашаетесь на несправедливое отношение. Теперь ситуация начнет выравниваться. Возможно, результат будет не совсем таким, как вы рассчитывали, но это станет хорошей отправной точкой для будущих переговоров.
Телец
Телец, вы всегда выкладывались на работе на 110%. Вы стремитесь к совершенству и обращаете внимание даже на мелочи. Поэтому 11 сентября вы наконец заметите то, что давно было не в порядке.
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Эта проблема слишком долго выбивала вас из колеи, но теперь ситуация начнет разрешаться. Решение неожиданно прозвучит в обычном разговоре. Кто-то подскажет вам, как справиться с тем, что долго не давало вам покоя. Вы будете очень благодарны этому человеку за его полезную и неожиданно ценную идею.