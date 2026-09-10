10 небанальных фильмов с хорошим рейтингом для уютного вечера после работы
После тяжелого рабочего дня далеко не всегда хочется смотреть сложное кино, следить за запутанным сюжетом или переживать из-за очередного экранного маньяка. Иногда нужен просто хороший фильм - теплый, смешной, немного грустный и оставляющий после себя приятное послевкусие. Мы собрали десять зарубежных картин, которые не успели превратиться в заезженную классику, но получили высокие оценки критиков и зрителей.
1. Ланчбокс
Оригинальное название: The Lunchbox
Страны: Индия, Франция, Германия, США
Год: 2013
В Мумбаи существует необычная система доставки домашних обедов в офисы. Однажды из-за редкой ошибки приготовленный замужней женщиной обед попадает не к ее супругу, а к одинокому бухгалтеру. Герои начинают оставлять друг другу записки в контейнере с едой, и постепенно между ними возникает особая близость.
Это тихая и деликатная мелодрама без громких признаний и искусственных поворотов. Фильм рассказывает об одиночестве, надежде и о том, как случайный человек способен вернуть интерес к жизни. Картина была тепло принята в Каннах и получила признание критиков.
2. Станционный смотритель
Оригинальное название: The Station Agent
Страна: США
Год: 2003
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После смерти единственного друга замкнутый Финбар получает в наследство заброшенное железнодорожное депо и переезжает туда, надеясь наконец остаться один. Однако рядом оказываются разговорчивый продавец кофе и художница, переживающая личную трагедию.
Так начинается история о трех совершенно разных людях, которые неожиданно становятся друг для друга близкими. Здесь почти ничего грандиозного не происходит, но за простыми разговорами и неловкими встречами наблюдать удивительно интересно. Главную роль сыграл Питер Динклэйдж задолго до Игры престолов. У фильма 94% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.
3. Гордость
Оригинальное название: Pride
Страны: Великобритания, Франция
Год: 2014
В основу британской комедийной драмы легли реальные события. В 1984 году группа лондонских ЛГБТ-активистов решила собрать деньги для бастующих шахтеров из небольшого валлийского городка. Поначалу кажется, что эти люди не смогут даже спокойно поговорить друг с другом, но постепенно недоверие сменяется настоящей солидарностью.
Фильм получился одновременно смешным, трогательным и очень живым. В нем снялись Билл Найи, Имельда Стонтон, Доминик Уэст и Эндрю Скотт. Картина получила более 90% положительных отзывов критиков на Rotten Tomatoes.
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4. Синг Стрит
Оригинальное название: Sing Street
Страны: Ирландия, Великобритания, США
Год: 2016
Дублин, 1980-е годы. Подросток переводится в новую школу, знакомится с загадочной девушкой и, чтобы произвести на нее впечатление, заявляет, что играет в музыкальной группе. Проблема только в том, что никакой группы у него пока нет.
Герою приходится срочно собирать музыкантов и учиться сочинять песни. Получается легкая и обаятельная история о первой любви, взрослении и попытке вырваться из серой повседневности. Музыка здесь настолько хороша, что несколько песен наверняка останутся в вашем плейлисте. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes превышает 90%.
5. Дорога, дорога домой
Оригинальное название: The Way, Way Back
Страна: США
Год: 2013
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Застенчивый 14-летний Дункан отправляется на летний отдых вместе с матерью и ее неприятным новым возлюбленным. На курорте подросток чувствует себя совершенно лишним, пока случайно не знакомится с управляющим местного аквапарка.
Эта встреча превращает неудачное лето в важный период взросления. Картина получилась смешной, солнечной и местами грустной. Особенно хорош Сэм Рокуэлл, который играет взрослого человека, способного разговаривать с подростком без снисхождения. Фильм получил около 85% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.
6. Основные принципы добра
Оригинальное название: The Fundamentals of Caring
Страна: США
Год: 2016
Мужчина, переживающий тяжелый период, устраивается сиделкой к язвительному подростку с мышечной дистрофией. Очень скоро они отправляются в автомобильное путешествие, хотя ни один из них толком к этому не готов.
Пол Радд и Крейг Робертс прекрасно играют людей, которые скрывают боль за сарказмом и постепенно учатся доверять друг другу. Несмотря на серьезную тему, фильм не давит на зрителя и не пытается выжать слезы любой ценой. Это добрая дорожная комедия с живыми диалогами и несколькими действительно смешными сценами.
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7. Арахисовый сокол
Оригинальное название: The Peanut Butter Falcon
Страна: США
Год: 2019
Молодой человек с синдромом Дауна сбегает из учреждения, чтобы поступить в школу рестлеров и осуществить свою мечту. По дороге он знакомится с рыбаком, который сам пытается убежать от неприятностей. Вскоре к ним присоединяется сотрудница учреждения, отправившаяся искать беглеца.
Получается современная версия Приключений Гекльберри Финна - с путешествием, дружбой и ощущением свободы. В фильме снялись Зак Готтзаген, Шайа Лабаф и Дакота Джонсон. Картина получила около 95% положительных отзывов критиков, а зрители после премьеры поставили ей редкую оценку A+.
8. Миссис Харрис едет в Париж
Оригинальное название: Mrs. Harris Goes to Paris
Страны: Великобритания, Франция, Венгрия
Год: 2022
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Лондонская уборщица Ада Харрис однажды видит роскошное платье Dior и решает, что обязательно должна приобрести такое же. Она начинает откладывать деньги и в конце концов отправляется в Париж, где сталкивается с закрытым и высокомерным миром большой моды.
Это красочный и совершенно не циничный фильм о мечте, достоинстве и способности обычного человека менять окружающих своей добротой. Особенно приятно смотреть на костюмы и Париж 1950-х годов. На Rotten Tomatoes фильм получил 94% положительных рецензий критиков и 93% одобрения зрителей.
9. Довольно слов
Оригинальное название: Enough Said
Страна: США
Год: 2013
Разведенная массажистка Ева знакомится с добродушным и немного неуклюжим Альбертом. Их отношения развиваются легко и естественно, пока героиня случайно не узнает, что ее новая клиентка - бывшая жена Альберта, которая постоянно рассказывает о его недостатках.
Это редкая романтическая комедия о взрослых людях, в которой герои выглядят и разговаривают как настоящие. В главных ролях снялись Джулия Луи-Дрейфус и Джеймс Гандольфини. У фильма 95% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, а критики особенно хвалили диалоги и актерскую игру.
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10. Герцог
Оригинальное название: The Duke
Страна: Великобритания
Год: 2020
В 1961 году из Лондонской национальной галереи исчез портрет герцога Веллингтона. Главным подозреваемым оказался пожилой таксист Кемптон Бантон, который был уверен, что государство должно больше помогать одиноким пенсионерам.
Эта невероятная история действительно произошла в Великобритании. Джим Бродбент и Хелен Миррен превращают ее в обаятельную комедию о браке, упрямстве и борьбе маленького человека с большой системой. Фильм длится чуть больше полутора часов и получил 97% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.