Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам будет крайне трудно взяться, наконец, за исполнение собственных обязанностей. Что-то все время будет вас отвлекать. Постарайтесь, все-таки не особенно расслабляться.
Телец
Сегодняшний день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень многое и, преимущественно, одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий.
Близнецы
Сегодня у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно. Постарайтесь не звереть по этому поводу, виноваты то вы сами.
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Рак
Ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет.
Лев
Сегодня вам может стать тесно там, где вы находитесь. Возможно, это достаточная причина, чтобы, наконец, позволить себе немного развернуться, отбросив прочь опасения, что у вас ничего не получится. Разумеется не получится - пока не попробуете.
Дева
Ваши ресурсы сегодня будут весьма ограничены, посему, расходовать их придется очень осмотрительно. Держите глаз на часах, а ногу - на тормозе.
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Весы
Сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет.
Скорпион
Хотя содержание, обычно, и считается моментом более важным, нежели форма, сегодня вам стоит позаботится именно о внешней красоте. Да и самому приятно посмотреть будет.
Стрелец
Постарайтесь сегодня добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительно времени. Результатом может стать произведение, которым вы будете гордиться вся оставшуюся жизнь.
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Козерог
Сегодня вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы. Возможно, придется пойти на мозговой штурм. Съешьте с утра шоколадку - способствует.
Водолей
Не слишком заглядывайтесь на свое отражение сегодня, вы можете быть ослеплены собственным сиянием. Остается лишь посочувствовать окружающим вас людям.
Рыбы
Из того факта, что вам задают вопрос, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Тем более при отсутствии адвоката. Защищайте собственные интересы ревностнее.