3 знака зодиака вступают в исключительно сильную новую эру
Три знака зодиака вступят в мощную новую эру, когда 10 сентября 2026 года Венера перейдет в Скорпион. Эта энергия сделает нас более сообразительными и проницательными.
Когда Венера входит в Скорпион, в нашей жизни начинается период, когда мы можем полностью доверять своей интуиции. Мы понимаем, что должны обрести силу и двигаться по позитивному пути. Пора действовать!
Весы
Венера в Скорпионе проявится в вашей жизни через способность отстаивать то, во что вы верите, и идти до конца. Вы очень сильно чувствуете некоторые вещи. Сейчас не время отказываться от своих убеждений, Весы.
Вы верите в себя и свои идеалы. В прошлом вы могли слишком часто идти на компромиссы или даже отказываться от своей позиции ради сохранения мира. Но теперь все изменится. Этот транзит принесет вам решимость. В этот день вам не придется идти на компромиссы.
Венера в Скорпионе окажет сильное влияние на ваше понимание новой мощной эпохи, в которую вы вступаете. Вы видите хорошее и хотите воплотить его в реальность. Позитивный настрой берет верх, и это приносит удовольствие. Наслаждайтесь этим моментом!
Скорпион
В четверг Венера войдет в ваш знак и вернет в вашу жизнь надежду. Не то чтобы вы полностью ее потеряли, но вам не хватало небольшого подтверждения того, что все идет в правильном направлении. И вот оно, Скорпион. Используйте этот момент!
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Во время этого транзита ваше настроение изменится, и именно этого вам так не хватало. Внезапно вы почувствуете себя увереннее и начнете охотнее смотреть на происходящее с позитивной стороны. Удача придет через веру в себя. Наконец-то в вашем мире все начинает налаживаться.
Венера в Скорпионе даст вам дополнительную порцию позитивной энергии, которая поможет пересечь финишную черту и вступить в мощную новую эпоху. Впереди вас ждет то, что принесет чувство безопасности и радости. Возвращаться назад уже не придется - и это прекрасно.
Дева
Как раз тогда, когда вам покажется, что должно произойти самое худшее, в вашу жизнь войдет Венера в Скорпионе. Этот мощный транзит покажет, насколько ошибочными были ваши опасения. И на этот раз это хорошая новость. В четверг вы вступите в новый период надежды и света, Дева. Это начало мощной новой эпохи.
Да, у вас были все основания нервничать. Ваша тревога была вполне объяснима, но теперь вам не стоит больше обращать на нее внимания. Венера в Скорпионе даст понять, что ситуация изменилась. Жизнь наконец начинает налаживаться.
В вашей жизни станет гораздо больше счастья. Финансовые и другие проблемы постепенно разрешатся, и вы почувствуете себя невероятно удачливым человеком. Наконец вы поверите: все действительно будет хорошо.