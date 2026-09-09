Валдис Затлерс с женой не спешат возвращаться в Ригу: "В деревне всегда есть работа"
Экс-президент Валдис Затлерс не спешит возвращаться в Ригу после лета. Вместе с супругой он остается в загородном доме, где собирает урожай, убирает последствия бури и заготавливает продукты на зиму.
Экс-президент Валдис Затлерс вместе с супругой Лилитой Затлере решили оставаться в своем загородном доме в Тукумском крае вплоть до октября, а в Ригу приезжают только на светские мероприятия.
На прошлой неделе поводов посетить столицу было немало. 3 сентября супруги побывали на концерте по случаю открытия нового сезона Латвийской национальной оперы и балета и на последовавшей за ним светской части вечера, а на следующий день отправились в культурное пространство Ola Foundation, где состоялось торжественное открытие выставки новых работ художницы Даце Лиеле "Виды и пейзажи".
"Сегодня праздник оперы и балета, а это значит, что начинается осень. Хотя пока этого еще не чувствуется. У нас очень красивая природа и времена года", - поделился Валдис Затлерс в разговоре с журналом Kas Jauns.
Экс-президент признает, что это лето было для него очень красивым. "В основном я проводил его в своем загородном доме. Зимой будет иначе, тогда будем жить в столице". Друзья говорили Затлерсу, что этим летом он хорошо загорел, однако тот смеется: "Я не загораю, просто весь день нахожусь на свежем воздухе, а загореть можно и сквозь облака. Мы просто этого не чувствуем". Возвращаться в свою рижскую квартиру Затлеры пока не спешат.
"Сезон ведь заканчивается только в октябре! А сельские работы не заканчиваются даже в октябре, а продолжаются еще немного дольше", - объясняет экс-президент.
Его супруга Лилита Затлере добавляет, что муж никогда не торопится возвращаться в город после летнего сезона: "Ему очень нравится в деревне, поэтому мы остаемся там до последнего. Сейчас еще нужно собрать урожай, есть и другие осенние работы. Все делаем сами, у нас нет специальных помощников, разве что сын приезжает помочь. Также вдвоем мы убирали во дворе последствия бури. В деревне ведь всегда есть работа".
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На урожай Затлеры тоже не жалуются. Лилита начинает перечислять: "Яблоки, сливы, абрикосы, персики, помидоры, огурцы, свекла, морковь и картофель. Все это мы посадили сами. У нас там не плантации - только чтобы хватало для собственных нужд. Например, ранний картофель. Каждый год сажаем 21 картофелину, и нам хватает до конца октября".
Она также сама маринует овощи на зиму. "Этим летом замариновали огурцы и приготовили лечо. Я также сварила варенье из яблок и брусники, заморозили на зиму черную смородину, красную смородину и вишню, а также морковь и горох. Компотами я не увлекаюсь, поскольку мы не любители сладкого. Ими обычно делятся друзья".
Говоря о предстоящем зимнем сезоне, экс-президент отмечает: "Жизнь в Риге становится все более стремительной и интересной. Для духовного наслаждения здесь очень много возможностей, начиная уже с этого вечера, когда мы открыли новый сезон оперы. Мы ходим в оперу и театры, чтобы получать эмоции. Это ведь не игры разума, а ощущения, которые дарят хорошее настроение, создают бодрость и мотивацию что-то делать".
На здоровье Затлерс также не жалуется: "Последние 14 лет здоровье не изменилось. Духом я всегда силен".