Валдис Затлерс с женой не спешат возвращаться в Ригу: "В деревне всегда есть работа"

Экс-президент признает, что это лето было для него очень красивым. "В основном я проводил его в своем загородном доме. Зимой будет иначе, тогда будем жить в столице". Друзья говорили Затлерсу, что этим летом он хорошо загорел, однако тот смеется: "Я не загораю, просто весь день нахожусь на свежем воздухе, а загореть можно и сквозь облака. Мы просто этого не чувствуем". Возвращаться в свою рижскую квартиру Затлеры пока не спешат.