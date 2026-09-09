Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 9 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом - окончательно не впасть в детство, ибо не зная меры в забавах, вы можете нанести ощутимый вред здоровью.
Телец
Сегодняшний день вам будет трудно провести спокойно. Оглядите себя с пристрастием, не торчит ли где шило? Наибольшее удовольствие сегодня вы получите от общения с детьми или с веселыми людьми.
Близнецы
Сегодня вы будете несколько агрессивны, хотя сами можете этого и не заметить. Зато вы заметите, как реагируют на ваши слова и действия окружающие.
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Рак
Хорошенько подумайте прежде, чем поддаваться общим настроениям. Возможно, сегодня вам лучше побыть в оппозиции к окружающим.
Лев
Сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день, мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которой будет требовать отоспавшийся организм.
Дева
Несмотря на то, что настроение сегодня будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время, это может очень негативно отразиться на вашей карьере.
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Весы
Чем бы вы сегодня не занимались, время ваше зря потрачено не будет.
Скорпион
Если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте.
Стрелец
Сегодня ваш творческий потенциал вырастет до такой степени, что просто перестанет в вас помещаться. Хольте его, лелейте, и не забывайте использовать на всю катушку.
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Козерог
Вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но сегодня как раз лучше придерживаться собственного мнения и не уступать позиций.
Водолей
Лучшим отдыхом сегодня для вас будут тихие, не предполагающие высокой степени активности развлечения. Почитайте, посмотрите телевизор и ни в коем случае не верьте тому, кто будет убеждать вас, что генеральная уборка квартиры полезнее.
Рыбы
Сегодня вам стоит заняться вопросами собственного здоровья. Пожалев на это времени сейчас, потеряете куда больше в будущем.