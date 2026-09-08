Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам не стоит полагаться на Фортуну. Она слепа, и, даже не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель. Вы собираетесь повторить ошибку, которую уже однажды совершали. Нужно ли вам это?
Телец
Сегодня у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками. Не требуйте от них слишком многого.
Близнецы
Вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве. И дорогу выбирать вам придется не только для себя. Имейте это в виду.
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Рак
Вы по магазинам ходить любите? Если да, то возьмите кого-нибудь с собой, и вперед. Развлечетесь, особенно если ценники почитаете внимательно. Там, право, много интересного.
Лев
Сегодня вам, возможно, понадобится хотя бы небольшая передышка. Переложите груз ответственности на чужие плечи - сразу станет легче дышать. А потом сможете его обратно забрать, если захотите.
Дева
Сегодня ваш оптимизм будет настолько силен, что вы сможете справиться практически с любым делом. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень помогает в работе.
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Весы
Сегодня наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь сознание удачно завершенного дела. Возможности для этого у вас, безусловно, есть, так что дерзайте.
Скорпион
Придется поступиться рядом амбиций, дабы не переживать слишком больших разочарований. Сегодня стоит быть пессимистом - сэкономите массу нервной энергии.
Стрелец
Сегодня вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания. От того, насколько хорошо собеседник поймет вас, зависит довольно многое.
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Козерог
Сегодня работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья. Тем более что к вечеру может наступить долгожданный момент, когда вы почувствуете, что доделали-таки все, что хотели.
Водолей
Сегодня вы будете подобны скитающемуся рыцарю, вызывающему волнение везде, где он появляется. С вашей силой может конкурировать лишь Купидон. Так действуйте сообща с ним.
Рыбы
Сегодня вам может понадобиться помощь специалиста, возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос, он будет склонен к ошибкам как никогда.