Тяжелые времена заканчиваются для 3 знаков зодиака во время убывающей Луны 8 сентября
8 сентября 2026 года тяжелый период наконец подойдет к концу для трех знаков зодиака. После столь напряженного времени, наполненного стрессом, это действительно хорошие новости.
Убывающая Луна символизирует ослабление негативной энергии. Во вторник ее влияние становится заметно слабее, а вместе с этим появляется надежда. Мы всегда знали, что трудности не будут длиться вечно. Было непросто, но мы выдержали - и теперь можем наконец сказать, что все это осталось позади, пишет YourTango.
Рак
Рак, пришло время поставить точку в этом непростом периоде. Во время убывающей Луны во Льве вы поймете, что на самом деле сильнее своих проблем. Это важное открытие и урок, который вам давно было необходимо усвоить.
Возможно, вы слишком многим пожертвовали ради какого-то человека или цели. Когда все пошло не так, как хотелось, вы оказались в созданной собственными руками эмоциональной яме. Ничего страшного. В жизни не всегда все складывается так, как мы надеемся.
Теперь все закончилось, и вы свободны двигаться дальше. Во вторник убывающая Луна дает вам возможность вырваться из этого состояния, и вы ею воспользуетесь. Тяжелые времена остались в прошлом. Признайте это и позвольте себе идти вперед.
Водолей
Вы очень долго держались за что-то, Водолей. Проблема в том, что в глубине души вы ждали, когда это превратится во что-то, чем оно никогда не станет. С этим трудно смириться, и такое осознание может сильно разочаровать.
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Но во вторник что-то изменится. Во время убывающей Луны во Льве вы начнете понимать, что то, за что вы так долго держались, больше не имеет над вами прежней власти. Какое облегчение!
Именно тогда начнется настоящее исцеление. Отпустить то, к чему вы были сильно привязаны, непросто, но возможно. Отпускание станет вашей новой задачей. Это трудно, но одновременно открывает новые перспективы. Именно так вы сможете положить конец тяжелому периоду.
Дева
В последнее время вас не покидала какая-то мысль, и чем больше вы о ней думали, тем сильнее становилась тревога. Жить в постоянном беспокойстве тяжело, и вы явно не хотите тратить на это свое время. Вам хочется наконец закрыть этот вопрос.
К счастью, именно так действует убывающая Луна во Льве. Убывает ее влияние - вместе с ним уходят тревога и беспокойство. Все постепенно отступает на второй план, Дева. Теперь вам больше не о чем переживать.
Вы настолько привыкли к негативным мыслям, что начали воспринимать их как часть повседневной жизни. Но теперь поймете: именно вы все это время контролировали ситуацию. Вы можете отпустить стресс и перестать держаться за него. Позвольте ему уйти и положите конец тяжелому периоду.