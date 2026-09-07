Тяжелые времена заканчиваются для 3 знаков зодиака во время убывающей Луны 8 сентября

В последнее время вас не покидала какая-то мысль, и чем больше вы о ней думали, тем сильнее становилась тревога. Жить в постоянном беспокойстве тяжело, и вы явно не хотите тратить на это свое время. Вам хочется наконец закрыть этот вопрос.