Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы и сами не сможете понять мотивов собственных действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому. Стоит поискать собеседника, ведь не гоже целый день мучаться раздумьями типа: "что это я, собственно, делаю?".
Телец
Окружающие слишком скоры на высказывание оценки тем или иным вашим действиям, посему можно не слишком на них ориентироваться. Какая вам разница, что говорят другие, вы-то уверены, что делаете все именно так, как надо.
Близнецы
Сегодня вы будете полны энтузиазма, но на редкость рассеяны. Движения ваши могут оказаться довольно плохо скоординированными, посему избегайте близости хрупких предметов.
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Рак
Если вы еще не чувствуете себя Царем Природы, Властелином Вселенной и т.д. и т.п., то это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия, постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
Лев
Сегодня все будет хоть чуточку, но лучше, чем вы рассчитывали. Стоит воспользоваться этим обстоятельством и не слишком стесняться в расчетах.
Дева
Сегодня вы будете легко впадать в ярость, и, хотя успокаиваться вы тоже будете быстро, лучше, все-таки, за этими приступами следить. Они могут сыграть с вами дурную шутку.
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Весы
Сегодня у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами. Что-то, что вы долгое время откладывали, начнется само собой. Берегитесь, и то и другое приобретает характер тенденции.
Скорпион
Сегодня вероятны интересные встречи и полезные знакомства. Будьте готовы к восприятию новой для вас информации в больших объемах.
Стрелец
Окружите себя людьми, которые будут в состоянии привести вас хорошее настроение. Сами вы с этой задачей справиться будете не в состоянии.
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Козерог
Сегодня вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты - нечего было соглашаться. В следующий раз лучше вежливо, но твердо отказать.
Водолей
Сегодня вам придется немало потрудиться, слишком многое необходимо будет сделать немедленно. Планировать что-либо развлекательное можно, но бесполезно.
Рыбы
Сегодня вы будете неожиданно слабы. Ничего не делайте сами, заставьте шевелиться других, слабость ведь тоже можно сделать своим оружием.