Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября для всех знаков зодиака

Работа и карьера. В профессиональной сфере возможны изменения. Они могут быть не слишком заметными на первый взгляд, но способны повлиять на ваши планы в будущем. Хорошо заниматься документами, финансовыми вопросами, планированием и переговорами. В середине недели не исключен разговор, который заставит вас пересмотреть один из рабочих планов.