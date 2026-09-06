Невероятный соотечественник: латыш, который разгадал секрет египетских пирамид и построил загадочный замок в США
Эмигрант из Латвии, работая в одиночку, создал во Флориде сооружение из многотонных камней. Эдвард Лидскалниньш утверждал, что разгадал секрет древних строителей пирамид. А история его любви спустя десятилетия вдохновила Билли Айдола на хит "Sweet Sixteen".
Замок, который построил один человек
В американской Флориде недалеко от города Хомстед находится сооружение, которое уже почти сто лет заставляет спорить историков, инженеров и любителей загадок. Это Коралловый замок - огромный комплекс из известняка, созданный латышским эмигрантом Эдвардом Лиедскалниньшем (Edvards Liedskalniņš, в США его зовут Edward Leedskalnin).
Лиедскалниньш родился 12 января 1887 года в Стамериенской волости Лифляндской губернии Российской империи, на территории Гулбенского края современной Латвии. Он происходил из небогатой семьи фермеров, получил лишь начальное образование и, предположительно, научился каменной кладке у отца. С детства Эдвард много читал и интересовался различными областями знаний.
В 26 лет Лиедскалниньш собирался жениться на некой Агнес Скувст, которая была на десять лет моложе него (есть версия, что в действительности фамилия девушки была Лусе, а выдуманная Лиедскалниньшем фамилия — слегка измененное слово skūpsts, "поцелуй"). Однако помолвка была расторгнута. После этого Эдвард решил уехать из Европы. В 1912 году он прибыл в Нью-Йорк, затем перебрался на северо-запад США, где работал, в частности, в деревообрабатывающей промышленности.
Позже у него возникли проблемы со здоровьем, и в начале 1920-х годов он перебрался в теплую Флориду. Именно там началась история сооружения, которое впоследствии получило название Коралловый замок.
Сам Лиедскалниньш называл его "Rock Gate" - "Каменные ворота". Он посвятил свое творение потерянной любви и называл Агнес своей "Sweet Sixteen" - "сладкой шестнадцатилетней".
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Более 900 тонн камня - практически без посторонней помощи
В течение примерно двух десятилетий Лиедскалниньш добывал, обрабатывал и устанавливал огромные блоки оолитового известняка. Общая масса созданного им комплекса оценивается примерно в 998 тонн. Работал он преимущественно один и, по имеющимся сведениям, главным образом ночью. Для работы использовал простейшие приспособления, дерево и старые автомобильные детали.
Именно это и породило легенду и домыслы. Как невысокий (около 152 см) и физически не слишком крепкий человек (его вес не превышал 54,43 кг) мог самостоятельно перемещать многотонные каменные блоки? Откуда он знал, как поднимать их, переворачивать и устанавливать с такой точностью?
На вопросы любопытных Лиедскалниньш отвечал, что понимает законы веса и рычага и знает секреты людей, построивших пирамиды. Позднее эта фраза стала основой одной из самых знаменитых легенд Кораллового замка.
Антигравитация или обычная механика?
Вокруг Лиедскалниньша постепенно возникли десятки теорий. Одни приписывали ему знания древних египтян, другие - магнетизм, электромагнитные поля, резонанс или даже антигравитацию. Кто-то и вовсе был уверен, что латыш практиковал черную магию.
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Однако никакого подтверждения тому, что Лиедскалниньш действительно умел "обезвешивать" камни или заставлять их левитировать, нет. Более приземленная версия выглядит гораздо убедительнее. Исследователи предполагают, что секрет мог заключаться в сочетании навыков каменщика и элементарных механических принципов: рычагов, блоков, роликов, клиньев, осей и правильно рассчитанного распределения веса. Именно такие способы позволяют перемещать очень тяжелые предметы без современной техники.
При этом сам Лиедскалниньш старательно поддерживал ореол загадочности. Он публиковал брошюры о магнетизме и собственных теориях устройства материи. Его представления о магнитах и электричестве сильно расходились с современной физикой.
Что именно он построил?
Сегодня на территории Кораллового замка находятся огромные каменные скульптуры, стены, башня, столы, кресла, солнечные часы и другие конструкции.
Одним из самых известных элементов были ворота комплекса. Огромная каменная створка была настолько хорошо сбалансирована, что долгое время ее можно было открыть сравнительно небольшим усилием. В 1986 году механизм сломался, и для демонтажа ворот потребовался кран, после чего выяснилось, что Лиедскалниньш использовал в конструкции автомобильный подшипник. Со временем он заржавел, из-за чего ворота перестали нормально работать.
Именно такие детали, с одной стороны, делают историю менее мистической, а с другой - еще более впечатляющей: Лиедскалниньш действительно обладал выдающейся инженерной смекалкой и умел использовать совершенно обычные материалы необычным образом.
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Как Лиедскалниньш стал героем песни Билли Айдола
Особое место в истории Кораллового замка занимает любовь Лиедскалниньша к Агнес. Эдвард так и не женился на своей бывшей невесте. Вместо этого он создал гигантский каменный памятник отношениям, которые закончились задолго до завершения строительства.
Именно эта романтическая часть истории спустя десятилетия неожиданным образом связала латышского эмигранта с одним из самых известных рок-хитов 1980-х. В 1987 году британский рок-музыкант Билли Айдол выпустил песню "Sweet Sixteen" - третий сингл с альбома "Whiplash Smile". Песня была непосредственно вдохновлена историей Эдварда Лиедскалниньша и его несостоявшейся женитьбой на Агнес.
Историю Кораллового замка Айдол увидел в телепередаче "In Search of...", которую вел Леонард Нимой. Один из эпизодов был посвящен загадке сооружения Лиедскалниньша. Впоследствии эта история стала основой для песни "Sweet Sixteen". Название песни связано с тем, как Лиедскалниньш называл свою бывшую возлюбленную.
Для продвижения сингла были сняты два музыкальных видеоклипа. В черно-белой версии Айдол исполняет песню в пустой комнате, а на первых секундах можно увидеть подлинные архивные кадры с самим Эдвардом Лиедскалниньшем на фоне его удивительного замка. В альтернативном видео, снятом в цвете, показаны сцены, снятые непосредственно на территории Кораллового замка. Таким образом, история малоизвестного латышского эмигранта неожиданно превратилась в часть мировой рок-культуры.
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Тайна, которой могло и не быть
Лиедскалниньш умер 7 декабря 1951 года в Майами в возрасте 64 лет. В отличие от популярной версии о смерти от рака желудка, его медицинские документы связывают смерть с уремией и почечной недостаточностью после инфекции.
После него остались записи и брошюры о магнетизме, электричестве и устройстве материи. Но инструкции, которая однозначно объяснила бы технологию строительства Кораллового замка, среди них не оказалось.
Сегодня существуют две основные линии объяснения феномена.
Первая - мистическая: Лидскалниньш якобы владел неизвестными древними знаниями, использовал магнитные поля, резонанс или даже антигравитацию.
Вторая - инженерная: никакой сверхъестественной технологии не существовало. Эдвард просто очень хорошо понимал механику, умел работать с камнем и использовал рычаги, блоки, ролики и другие простые приспособления.
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Причем сама биография Лиедскалниньша дает основания серьезно относиться именно ко второй версии: он был каменщиком, работал с деревом и обладал практическими навыками, которые вполне могли помочь ему решать задачи, казавшиеся окружающим невозможными.
Есть и важная деталь, которую часто опускают в легендах: в 1930-х годах сооружение было перенесено из Флорида-Сити на нынешнее место в Хомстеде. Для этого Лиедскалниньш нанял грузовик с водителем. То есть абсолютно все перемещения камня он не осуществлял в одиночку.
Тем не менее вопрос о том, как именно один человек обрабатывал и перемещал многотонные известняковые блоки с помощью доступных ему инструментов, остается одной из самых любопытных загадок американской истории.
В 1984 году Коралловый замок был внесен в Национальный реестр исторических мест США. Сегодня он остается одновременно памятником народной архитектуры, инженерной изобретательности и одной из самых живучих американских легенд.