Невероятный соотечественник: латыш, который разгадал секрет египетских пирамид и построил загадочный замок в США

В 26 лет Лиедскалниньш собирался жениться на некой Агнес Скувст, которая была на десять лет моложе него (есть версия, что в действительности фамилия девушки была Лусе, а выдуманная Лиедскалниньшем фамилия — слегка измененное слово skūpsts, "поцелуй"). Однако помолвка была расторгнута. После этого Эдвард решил уехать из Европы. В 1912 году он прибыл в Нью-Йорк, затем перебрался на северо-запад США, где работал, в частности, в деревообрабатывающей промышленности.