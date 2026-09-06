Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Встряхнитесь и возьмите себя в руки. Сделать это сегодня будет нелегко, зато если удастся, вашей целеустремленности и собранности можно будет только позавидовать.
Телец
Не давайте воли своему воображению сегодня, иначе это может обернуться околопараноидальным состоянием организма. Вам будет очень полезно общество веселого, но очень рационального человека.
Близнецы
Сегодня вам представится возможность поймать некстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку, словом - улучшить отношения с окружающими. Грех не воспользоваться подобной возможностью.
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Рак
Сегодня вам лучше придержать свое мнение по какому-либо поводу при себе. Высказав его, вы никакого удовольствия никому не доставите, более того, на вас скорее всего обидятся.
Лев
Сегодня вам, возможно, предстоит принять на себя ответственность за дело, с которым кто-то не смог справиться. Не стоит оказываться, хуже чем было вы не сделаете, а справившись, заслужите репутацию незаменимого человека.
Дева
Сегодняшний день может преподнести вам немало сюрпризов. Готовиться к ним бесполезно, да и глупо, наверное.
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Весы
Сегодня от вас буквально будут сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастись резиновыми перчатками, пригодятся. Избегайте электроприборов, особенно уже включенных в сеть.
Скорпион
Ложное движение может положить конец отношениям, верное - укрепить их и вывести на новый, более высокий уровень. Главное - доверять близкому человеку.
Стрелец
Сегодня вас может замучить комплекс неоправданной вины. Это штука вредная, причем не только для вашей собственной психики. Кто-нибудь вполне может им воспользоваться и крепко усесться у вас на шее.
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Козерог
Сегодня вы можете позволить себе вытворять что угодно - все будет к месту и вовремя. Однако не стоит слишком увлекаться, ровно в полночь все содеянное обернется против вас.
Водолей
Сегодня вам придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие утомительное, но благородное.
Рыбы
Если вы жулик, то это ваш день. Люди сегодня будут верить любому вашему слову. Однако день этот закончится, если что - побьют завтра.