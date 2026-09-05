Удача повернется к ним лицом: 3 знака зодиака ждут счастливые перемены

Счастье стало для вас воспоминанием, однако все изменится, когда Северный узел в Водолее соединится с Лилит в Стрельце. В воскресенье вы ясно увидите, что именно вы сами стоите на пути к радости, которая могла бы стать частью вашей жизни уже сейчас. Это осознание как раз и поможет вам начать действовать.