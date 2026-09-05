Удача повернется к ним лицом: 3 знака зодиака ждут счастливые перемены
6 сентября 2026 года три знака зодиака привлекут в свою жизнь удачу и счастье. Если вы считали, что период уныния затянется навсегда, пора изменить свое мнение.
В воскресенье счастье вернется, ведь Северный узел соединится с Лилит, а значит, мы поймем, как изменить собственную судьбу. В такие дни особенно ясно осознаешь, насколько коротка и ценна жизнь. Поэтому мы решаем, что хотим получить от нее больше, пишет YourTango.
Близнецы
Близнецы, в вопросах счастья вы сами себе противоречите. Вы не слишком доверяете счастью, потому что постоянно ждете, что оно исчезнет, как только вы впустите его в свою жизнь. В вашем понимании, зачем привыкать к чему-то хорошему, если это все равно ненадолго?
Но в воскресенье, когда Северный узел в Водолее соединится с Лилит в Стрельце, вы почувствуете себя иначе. Вы захотите радости в своей жизни и поймете: если хотите, чтобы она продлилась, нужно верить, что так и будет.
Вы больше не можете позволять сомнениям портить все хорошее, как это случалось раньше. Примите мысль о том, что вы заслуживаете счастья. Вы заслуживаете чувствовать себя везучими и радостными. Как только вы это осознаете, счастье станет вашим. Наслаждайтесь!
Лев
Лев, вы оказались в ситуации, которая может закончиться как хорошо, так и плохо. Если сосредоточиться на негативе, все может пойти не так. Но если добавить немного позитива, результат может оказаться настолько хорошим, что вы будете вне себя от радости.
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Конечно, вы выбираете позитивный настрой. Вы невероятно расцветаете, когда события развиваются в благоприятном направлении. В воскресенье, когда Северный узел в Водолее соединится с Лилит в Стрельце, вы поймете, что сами можете повлиять на происходящее.
По сути, вы уже на пути к удаче и счастью - нужно лишь продолжать двигаться вперед и слегка направить события в нужную сторону. Будьте источником позитива и сделайте так, чтобы ваше влияние привело к счастливому исходу - только вы способны на это.
Скорпион
Скорпион, в этот день вас особенно поразит осознание того, что где-то по дороге вы словно потеряли билет в счастливую жизнь. Хуже всего то, что вы почти привыкли к этому. Но так больше продолжаться не должно!
Счастье стало для вас воспоминанием, однако все изменится, когда Северный узел в Водолее соединится с Лилит в Стрельце. В воскресенье вы ясно увидите, что именно вы сами стоите на пути к радости, которая могла бы стать частью вашей жизни уже сейчас. Это осознание как раз и поможет вам начать действовать.
Вы хотите вернуть свое счастье. И в тот момент, когда поймете, через что заставляли себя проходить, все начнет меняться. В этот день вы словно выбьете дверь, которая не позволяла удаче и радости войти в вашу жизнь. Вы больше не захотите тратить ни минуты на грусть.