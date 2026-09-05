Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 5 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня, прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановитесь и подумайте. Нынче вы можете совершить довольно дорогостоящую ошибку.
Телец
Единственное, что сегодня от вас потребуется - это быть в нужном месте, в нужное время. Правда эта задача, обычно, представляется неразрешимой, но вдруг повезет.
Близнецы
Сегодняшний день вам лучше терпеливо переждать, не пытаясь ни бороться с невезением, ни, тем более, действовать не обращая на него внимания. Отложите все дела, которые только можно отложить.
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Рак
Сосредоточьтесь сегодня на каком-нибудь одном занятии, все, что сверх того - от лукавого. Вы не сможете переделать всех дел сразу, даже если сумеете найти помощников.
Лев
Сегодня вы можете неплохо развлечься, экспериментируя с продуктами питания. Приготовьте что-нибудь, что давно хотели попробовать, но не решались. NB! Не забудьте записать рецепт и положить на видном месте - должны же врачи из неотложки знать, чем вы отравились.
Дева
Оглянитесь назад сегодня, это поможет вам прояснить взгляд в будущее. С этого дня хорошо начинать новые дела - они быстро и успешно придут к завершению.
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Весы
Сегодня вам стоит отвлечься от деталей и обозреть ситуацию в целом. Узнаете много нового и интересного.
Скорпион
Сегодня вы, наконец, увидите свет в конце тоннеля. Только вот захотите ли вылезать из теплого и относительно безопасного, хоть и темного места?
Стрелец
Сегодня вы одержите пусть небольшую, но победу. Этот день принесет вам уважение окружающих.
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Козерог
Нет ничего хуже, чем неотвратно надвигающийся срок окончания работы. Не дайте спешке испортить тот шедевр, который рискует получиться в результате ваших усилий.
Водолей
Далеко не все сегодня будут способны понять ваши действия, однако это еще не повод, чтобы от них (действий) отказываться. Потом поймут, еще и спасибо скажут.
Рыбы
Если вы собираетесь отдаться на волю волн, будьте готовы к тому, что ветер переменится. Сегодня от вас потребуются решительные действия, как бы вы не старались от них откреститься.