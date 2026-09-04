Эти 4 знака зодиака пережили два непростых года - теперь все изменится

Теперь наступил 2026 год. 28 августа лунное затмение в полнолуние произошло в вашем знаке, заставив вас принять важное решение. Эта энергия все еще сильна, поэтому если вам пока не пришлось сделать выбор, просто подождите. То, что напугало бы вас два года назад, теперь не кажется таким страшным - вы стали смелее, чем когда-либо. Все постепенно встает на свои места, и вы все больше уверены в выбранном пути.