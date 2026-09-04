Эти 4 знака зодиака пережили два непростых года - теперь все изменится
Четыре знака зодиака пережили два долгих года трудностей, но этот непростой период наконец подходит к концу. Лунное затмение в полнолуние 28 августа стало важным поворотным моментом. Теперь они выходят из режима выживания и готовы начать по-настоящему процветать.
"Вспомните сентябрь 2024 года, - советует астролог по имени Элеанор, - потому что все, с чем вы боролись с того времени, наконец подходит к завершению". Возможно, вы получите ответ на давно мучивший вас вопрос или поймете, что готовы отпустить груз прошлого, который так долго носили с собой, пишет YourTango. В любом случае вы почувствуете себя свободнее!
Рыбы
Для вас, Рыбы, последние два года были весьма насыщенными событиями. В 2024 году вы посмотрели на ситуацию, в которой находились, и поняли, что с вас достаточно. Возможно, ваши отношения себя исчерпали или работа стала эмоционально истощать. Что бы ни происходило, вы осознали, что несчастливы в своей жизни.
Если 2024 год стал годом осознания, то 2025-й - годом действий. "Это был год, когда пути назад к прежней версии себя уже не было, - объясняет Элеанор. - Бывали моменты, когда вы едва узнавали собственную жизнь, потому что слишком многое менялось одновременно". Возможно, ваши отношения закончились или вы переехали далеко от дома. А может быть, вы начали новую карьеру.
Теперь наступил 2026 год. 28 августа лунное затмение в полнолуние произошло в вашем знаке, заставив вас принять важное решение. Эта энергия все еще сильна, поэтому если вам пока не пришлось сделать выбор, просто подождите. То, что напугало бы вас два года назад, теперь не кажется таким страшным - вы стали смелее, чем когда-либо. Все постепенно встает на свои места, и вы все больше уверены в выбранном пути.
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Дева
Последние два года вашей жизни были наполнены трудностями, Дева. В 2024 году вы пережили серьезный поворот. "Кто-то вошел в вашу жизнь или покинул ее, полностью изменив ваше представление о том, каким будет ваше будущее", - объясняет астролог.
Вам пришлось начать все с нуля, и хотя это было непросто, в итоге произошедшее оказалось скрытым благом. За это время вы научились выбирать себя. Вы перестали постоянно угождать другим и жертвовать собственными интересами. Наконец-то на первом месте оказались вы сами.
Некоторые люди могли вас за это невзлюбить, а возможно, вы даже потеряли нескольких друзей. Но это произошло лишь потому, что они больше не могут вами пользоваться. И это даже к лучшему! Теперь в вашей жизни появилось место для людей, которые любят вас настоящего.
Стрелец
В 2024 году ваше представление о безопасности полностью изменилось. По словам Элеанор, "что-то связанное с домом, семьей, карьерой или местом, которое вы считали своим, стало неопределенным, и вдруг вам пришлось задуматься о решениях, которые вы никогда не ожидали принимать".
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Это было непросто, но научило вас очень важной вещи: нельзя проживать жизнь только ради того, чтобы сделать счастливыми других. Это осознание привело к серьезным переменам. Возможно, вы сменили профессию или неожиданно переехали в другой город. Вы повзрослели, но путь не был безоблачным. Возможно, вы достигли важной цели, но поняли, что она не принесла ожидаемого удовлетворения.
Теперь, в 2026 году, вы снова готовы пустить корни. "Вы знаете, где хотите жить, а в карьере наконец появилась более четкая направленность, - говорит Элеанор. - То, что в 2024 году выглядело как разрушение вашей жизни, на самом деле стало началом создания жизни, которой вы будете гордиться".
Так что принимайте эти перемены, Стрелец. Вы наконец пришли к жизни, которую так долго хотели.
Близнецы
Когда-то у вас было четкое представление о том, какой вы хотите видеть свою жизнь. Возможно, у вас даже был план на 10 лет вперед. Но у Вселенной оказались свои планы, и в 2024 году это стало очевидно.
По словам Элеанор, "вы получили возможность, которая изменила направление вашей жизни, или поняли, что выбранный путь не приведет вас туда, куда вы хотите попасть".
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Поэтому в 2025 году вы решились на серьезные перемены, которые многие из близких не одобрили. Возможно, вы ушли со стабильной работы ради более рискованного варианта. Вам хотелось большего от жизни, даже если окружающие этого не понимали.
Конечно, на этом пути вам пришлось столкнуться со множеством трудностей. Но в 2026 году ваша смелость начинает приносить плоды. "Ваша жизнь может совсем не походить на тот план, который вы изначально для себя составляли, - говорит Элеанор, - но вы наконец начинаете понимать, почему все должно было сложиться именно так".