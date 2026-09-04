"Мой муж бисексуал?" Женщина после более чем 30 лет брака пытается найти ответ
Женщина после более чем 30 лет брака начала задумываться, может ли ее муж быть бисексуалом. Супруги уже около 25 лет не ведут половую жизнь, однако обоих, похоже, устраивают такие отношения. Стоит ли вообще спустя столько лет поднимать вопрос о сексуальной ориентации партнера?
Со своей историей женщина обратилась в колонку советов The New York Times, спросив, как после стольких лет совместной жизни начать разговор на тему, которую они фактически никогда не обсуждали. Женщина рассказывает, что вышла замуж в 1992 году. Тогда обоим было около 30 лет, и до брака у каждого были сексуальные отношения с партнерами противоположного пола.
Вопросы о сексуальной ориентации мужа возникали и раньше, однако сам мужчина всегда категорично утверждал, что он не гей.
Первые семь лет брака супруги занимались сексом, однако интимная жизнь не была частой, к тому же женщине она не приносила особого удовольствия.
Около 25 лет назад муж сказал, что больше не будет просить жену заниматься сексом. С тех пор физическая близость супругов ограничивается объятиями и нежностями. Женщина признается, что ее такая ситуация устраивает, поскольку секс ей никогда особенно не нравился. Однако в последние годы она все чаще думает, не является ли муж на самом деле бисексуалом и нельзя ли назвать их отношения так называемым "лавандовым браком".
"Лавандовым браком" исторически называют брак, в котором один или оба партнера скрывают свою сексуальную ориентацию, а сам брак помогает поддерживать в глазах общества видимость гетеросексуальных отношений.
Изменит ли ответ что-нибудь?
Автор колонки отмечает - прежде чем начинать такой разговор, женщине стоит сначала спросить себя, чего она надеется добиться, узнав ответ. Даже если выяснится, что муж бисексуален, это само по себе не объяснит, почему он не хотел заниматься сексом с женой.
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Бисексуальность не означает отсутствия интереса к противоположному полу. По мнению автора, их отношения также скорее не похожи на брак, изначально созданный для того, чтобы скрыть сексуальную ориентацию одного из партнеров.
Скорее, за годы этот брак превратился в партнерство, в котором для обоих стали важнее взаимная близость, дружеское общение и чувство безопасности, а секс утратил свое значение.
И такая ситуация вовсе не уникальна. В опросе National Poll on Healthy Aging Мичиганского университета, в котором участвовали женщины в возрасте от 50 до 80 лет, половина респонденток, у которых был партнер, но которые не вели половую жизнь, признались, что довольны близостью в своих отношениях.
Это говорит о том, что сексуальная активность и удовлетворенность близостью в отношениях - не всегда одно и то же.
Обязательно ли все называть своими именами?
Автор колонки также обращает внимание на современное стремление точно определять и называть свою сексуальную идентичность. Для некоторых людей это помогает лучше понять себя, однако другим четкая категория не нужна.
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Некоторые пары могут быть довольны отношениями и тогда, когда определенные вопросы остаются без окончательного ответа - особенно если секс больше не играет в их отношениях существенной роли.
В определенной степени это подтверждают и другие данные Мичиганского университета. В опросе среди людей в возрасте от 65 до 80 лет 40% сообщили, что ведут половую жизнь, а 73% в целом заявили, что довольны своей сексуальной жизнью. При этом исследователи подчеркнули, что динамика отношений, состояние организма, здоровье и потребности людей с годами меняются.
Если спрашивать - то зачем?
Если женщина все же чувствует необходимость поговорить о сексуальности мужа, рекомендуется подойти к этой теме деликатно. Перед разговором важно понять его цель. Нужна ли ясность? Подтверждение? Желание лучше понять человека, с которым прожита большая часть жизни?
Или женщину беспокоит мысль о том, что она неосознанно помогала мужу скрывать какую-то важную часть его личности?
Однако из ее рассказа не следует, что кто-то из супругов недоволен или мечтает о совершенно другой жизни. Напротив - похоже, оба нашли модель отношений, которая их устраивает, даже если она не соответствует привычному представлению о браке. Интерес к внутреннему миру партнера естественен даже после многих лет совместной жизни. Но столь же естественным может быть желание некоторые стороны своей жизни оставить только для себя.