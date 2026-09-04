"Мой муж бисексуал?" Женщина после более чем 30 лет брака пытается найти ответ

Около 25 лет назад муж сказал, что больше не будет просить жену заниматься сексом. С тех пор физическая близость супругов ограничивается объятиями и нежностями. Женщина признается, что ее такая ситуация устраивает, поскольку секс ей никогда особенно не нравился. Однако в последние годы она все чаще думает, не является ли муж на самом деле бисексуалом и нельзя ли назвать их отношения так называемым "лавандовым браком".