Эти 5 сериалов будто созданы для осени - атмосферные и затягивающие
Есть сериалы, которые особенно хорошо смотрятся именно осенью. В них пасмурно, старые дома хранят слишком много секретов, герои недоговаривают, а за окном будто вот-вот снова пойдет дождь. Собрали пять историй для вечеров, когда хочется завернуться в плед и на несколько часов исчезнуть из реальности.
"Острые предметы" - "Sharp Objects" (2018)
Журналистка Камилла Прикер возвращается в маленький родной город, чтобы написать о жестоком убийстве девочки. Возвращаться ей совершенно не хочется - здесь живет ее властная мать, здесь прошло тяжелое детство и осталось слишком много того, о чем Камилла предпочла бы не вспоминать.
"Острые предметы" - тот случай, когда атмосфера важна почти так же, как сюжет. Огромный старый дом, накрытые столы, тяжелые шторы, прохладные спальни и ощущение, что за всей этой красотой скрывается что-то очень неприятное.
Сериал развивается неспешно, но постепенно становится все тревожнее. А Эми Адамс здесь играет одну из своих самых сильных ролей.
"Убийство" - "The Killing" (2011-2014)
Сиэтл, бесконечный дождь и расследование смерти молодой девушки. Детективы Сара Линден и Стивен Холдер пытаются понять, что произошло, но практически каждый человек вокруг погибшей что-то скрывает.
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В этом сериале почти физически ощущается холод. Серое небо, мокрые улицы, куртки с капюшонами, темные дома и постоянный дождь создают ту самую осеннюю атмосферу, ради которой его можно пересматривать даже спустя годы.
Здесь нет бешеного темпа. Расследование идет медленно, подозрения постоянно переходят с одного человека на другого, а вместе с детективной линией постепенно раскрываются жизни нескольких семей.
"Призраки дома на холме" - "The Haunting of Hill House" (2018)
В детстве семья Крейн переезжает в огромный старинный особняк, который родители собираются отремонтировать и выгодно продать. Но очень быстро становится понятно, что с домом что-то не так. Спустя годы дети Крейнов уже взрослые, однако то, что произошло в особняке, так и не отпустило ни одного из них.
На первый взгляд это хоррор с призраками. На деле - семейная драма о памяти, страхе и травмах, спрятанная внутри истории о доме с темными коридорами, огромными лестницами и комнатами, в которые лучше не заходить ночью.
"Мейр из Исттауна" - "Mare of Easttown" (2021)
Мейр Шиэн - полицейский детектив в небольшом городке Пенсильвании, где все знают друг друга. Когда здесь происходит убийство молодой девушки, расследование быстро начинает затрагивать людей, которых Мейр видела едва ли не каждый день своей жизни.
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Но детективная линия - лишь половина истории. У самой Мейр достаточно проблем: сложные отношения с семьей, прошлое, которое не отпускает, и жители города, уверенные, что имеют право вмешиваться в ее жизнь.
Вместо глянцевых интерьеров здесь обычные американские дома, кухни, бары и тесные гостиные. Но именно это делает сериал особенно уютным и одновременно тяжелым.
"И повсюду тлеют пожары" - "Little Fires Everywhere" (2020)
На первый взгляд семья Ричардсонов живет практически идеальной жизнью. Большой красивый дом, обеспеченный пригород, успешные родители, четверо детей. Все меняется, когда в городе появляются художница Миа Уоррен и ее дочь Перл. Сначала две семьи начинают сближаться, но постепенно выясняется, насколько разными могут быть представления людей о материнстве, деньгах, свободе и правильной жизни.
Это не классический детектив, однако загадок здесь хватает. Прошлое героев раскрывается медленно, отношения становятся все напряженнее, а зрителю постоянно приходится менять мнение о тех, кто еще недавно казался совершенно понятным.
И отдельное удовольствие - дома, кухни, гостиные и тщательно воссозданная эстетика американского пригорода конца 1990-х.