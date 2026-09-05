Эти 5 сериалов будто созданы для осени - атмосферные и затягивающие

В детстве семья Крейн переезжает в огромный старинный особняк, который родители собираются отремонтировать и выгодно продать. Но очень быстро становится понятно, что с домом что-то не так. Спустя годы дети Крейнов уже взрослые, однако то, что произошло в особняке, так и не отпустило ни одного из них.