Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам будет довольно трудно найти выход для своей энергии. Просто ее будет очень много, и утилизировать всю не удастся.
Телец
Сегодня у вас все будет прекрасно получаться, но лишь в том случае, если вы будете спокойны. Если же вы разозлитесь, вам не удастся сделать ничего путного, что, надо полагать, не улучшит настроения.
Близнецы
Сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чьему-то о вас представлению. Гораздо проще и лучше для окружающих, не говоря уже о вас лично, оставаться самим собой.
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Рак
Постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное - хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.
Лев
Сегодня очень важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться, в противном случае у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Дева
Вы сказали уже достаточно, пора переходить к делу, в противном случае вас могут счесть болтуном.
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Весы
Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.
Скорпион
Сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас скомпрометировать.
Стрелец
Сегодня вам стоит вспомнить о существовании слова "нет". Пригодится.
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Козерог
Сегодня не стоит опираться на личные связи, они могут подвести. Постарайтесь не оглашать свои планы - сглазят непременно.
Водолей
Сегодня вы будете чрезмерно чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза возможно меньшему количеству людей, и уж ни в коем случае не ввязывайтесь в споры.
Рыбы
Нынче судьба будет благосклонна к любому начинанию, в котором вы примете участие. Как сознательный гражданин вы просто обязаны поучаствовать в максимально большом количестве мероприятий.