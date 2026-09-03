Вселенная открывает денежный поток: 3 знака зодиака ждут финансовые перемены

Если есть что-то, от чего вы окончательно устали, Телец, так это жалобы на нехватку денег. Конечно, вы немало жаловались - но разве мы все не делаем это время от времени? Жизнь сегодня недешевая. Однако в пятницу вы поймете, что пора мыслить иначе.