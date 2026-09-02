Гарри Поттер возвращается: трейлер нового сериала показал важные сцены
Школа магии Хогвартс снова открывает двери: HBO показала новый трейлер сериала о Гарри Поттере, и поклонники увидели распределение по факультетам, квиддич, невидимый плащ, Снейпа и немало знакомых сцен из первой книги.
Платформа HBO выпустила официальный трейлер нового сериала о Гарри Поттере, который станет телевизионной экранизацией первой книги Джоан Роулинг - "Гарри Поттер и философский камень". Премьера первого сезона запланирована на 25 декабря 2026 года.
Новый ролик позволяет гораздо подробнее рассмотреть Хогвартс и жизнь его учеников. В трейлере показаны церемония распределения по факультетам, квиддич, знакомство Гарри с волшебным миром, невидимый плащ и встречи с профессором Северусом Снейпом.
Создатели заметно расширили некоторые сцены, которые в предыдущих экранизациях либо остались за кадром, либо получили гораздо меньше экранного времени. При этом авторы сериала стремятся сохранить детали оригинальной книги. Официальный сайт "Гарри Поттера" отдельно отмечает новые элементы школьной жизни, дизайн формы, гербов факультетов и интерьеры Хогвартса.
Главную троицу сыграют молодые актеры Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли). Взрослых персонажей воплотили Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссьеду в роли Северуса Снейпа и Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида.
Сериал состоит из восьми эпизодов в первом сезоне. В дальнейшем HBO планирует экранизировать остальные книги - каждая история должна получить отдельный сезон.
Интерес к проекту уже огромен: первый трейлер, выпущенный весной, за первые 48 часов собрал более 277 млн органических просмотров и стал самым просматриваемым трейлером в истории HBO и HBO Max. Теперь поклонникам предстоит решить, сможет ли новая версия знаменитой истории оправдать столь высокие ожидания.