Гарри Поттер возвращается: трейлер нового сериала показал важные сцены

Интерес к проекту уже огромен: первый трейлер, выпущенный весной, за первые 48 часов собрал более 277 млн органических просмотров и стал самым просматриваемым трейлером в истории HBO и HBO Max. Теперь поклонникам предстоит решить, сможет ли новая версия знаменитой истории оправдать столь высокие ожидания.