Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете, только надо ли спешить?
Телец
Вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить. Этим и займитесь, работа хлопотная - целый день на нее уйдет точно.
Близнецы
Вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сегодня в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте. День вообще обещает быть мирным и на события небогатым.
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Рак
Забудьте на сегодняшний день о радостях жизни. Вы можете очень продуктивно поработать, причем плоды вашего самоотверженного труда не заставят себя долго ждать. Не может быть, чтобы вы упустили подобный шанс.
Лев
Сегодня лучше действовать сообща. Одному столько не выпить.
Дева
Рекомендуем нынче не слишком прислушиваться к мнению народных масс, ибо сегодня оно будет еще дальше от истины, чем обычно. Кроме того, злобное оно какое-то.
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Весы
Сегодня вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться вам не дадут. Не ставьте перед собой масштабных целей, за вас это сделают другие.
Скорпион
Нынче - неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком. Вам лучше побыть одному.
Стрелец
Сегодня вы вряд ли добьетесь признания. Похвалите себя сами, не стоит ждать милости от окружающих.
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Козерог
Сегодня как раз тот день, про который вы в последствии скажете "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Что бы нынче ни случилось - хэппи энд вам обеспечен.
Водолей
Сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны как и другие.
Рыбы
Если вы не знаете как потратить деньги, всегда найдутся желающие подсказать. Если уж слушать - то ближайших друзей, толку не будет, но развлечетесь.