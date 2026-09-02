3 знака зодиака начнут новую счастливую главу с 3 сентября

Вы так долго пребывали в грусти, что успели к ней привыкнуть. Более того, вы почти перестали ее замечать, хотя окружающие это видят. Во время прямого движения Марса кто-то скажет вам нечто, что действительно заставит вас задуматься. Именно это поможет вам вырваться из печали и снова начать искать счастье. И правда, давно пора!