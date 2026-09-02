3 знака зодиака начнут новую счастливую главу с 3 сентября
3 сентября 2026 года представители трех знаков зодиака наконец почувствуют себя счастливыми. Во время прямого движения Марса в четверг печаль перестанет быть постоянной частью их жизни.
Все мы иногда грустим, но вовсе не обязательно оставаться в этом состоянии навсегда. Многое можно изменить. Представители этих знаков зодиака начинают избавляться от грусти, которая уже слишком сильно повлияла на их жизнь, пишет YourTango. И наконец наступает время счастья!
Близнецы
Кто бы мог подумать, что снова почувствовать себя счастливым может оказаться так просто? Только не вы, Близнецы. Но иногда кажется, что Вселенная любит преподносить нам сюрпризы, и во время прямого движения Марса таким сюрпризом для вас станет исцеление. И вы совершенно не жалуетесь.
В четверг вы начнете осознавать, что сами управляете своей жизнью и можете изменить направление, в котором движетесь. Вам вовсе не обязательно принимать все таким, как оно есть.
Вы так долго пребывали в грусти, что успели к ней привыкнуть. Более того, вы почти перестали ее замечать, хотя окружающие это видят. Во время прямого движения Марса кто-то скажет вам нечто, что действительно заставит вас задуматься. Именно это поможет вам вырваться из печали и снова начать искать счастье. И правда, давно пора!
Рак
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Это ваш шанс, Рак! В четверг у вас появится возможность избавиться от грусти и мрачного настроения, которые, как вам казалось, стали неотъемлемой частью вашей жизни. Вы отказываетесь позволять им навсегда стать частью вашей личности.
Во время прямого движения Марса вы наконец почувствуете себя достаточно сильными, чтобы снова впустить счастье в свою жизнь. Может показаться, что это простой выбор, но на самом деле все гораздо сложнее - главным образом потому, что часть вашей грусти связана с чувством вины.
В этот день вы наконец откажетесь от мысли, что должны грустить, чтобы почтить память человека, которого больше нет в вашей жизни. Вы не обязаны хранить эту печаль и не должны продолжать наказывать себя. Пришло время окончательно вернуть счастье в свою жизнь.
Рыбы
Рыбы, вы поняли одну вещь: грусть стала занимать в вашей жизни больше места, чем счастье. Так быть не должно, и вы это знаете.
В четверг пришло время найти в себе силы и смелость сказать "да" счастью. Вы не обречены на печальную жизнь. Просто однажды вам стало грустно, а потом это состояние затянулось. Оно завладело вами, и вы немного смирились с ним. Но теперь все меняется! Вы готовы начать новую жизнь.
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И здесь вам на помощь приходит прямое движение Марса. Если вы чувствуете, что хотите вырваться из печали, которая захватила вас, прислушайтесь к этому желанию. Освободите себя. Вы провели достаточно времени в этой тюрьме. Давно пора снова почувствовать себя счастливыми.