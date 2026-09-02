Сначала кажется, что это обычная мелодрама - 10 сериалов, которые неожиданно превращаются в триллер
Любовь, измены, семейные ссоры, красивые дома и отношения, в которых все давно пошло не так. Первые серии некоторых сериалов легко принять за обычную драму о чувствах, но постепенно в них появляется тревога: кто-то врет, кто-то исчезает, а за идеальным браком обнаруживается совсем другая история. Otkrito собрал 10 сериалов, которые начинаются относительно спокойно, а затем заставляют смотреть серию за серией.
"В ее глазах" - Behind Her Eyes, 2021
Начинается все как классическая история о запретном романе. Луиза, мать-одиночка, случайно знакомится в баре с мужчиной, а вскоре выясняет, что это ее новый начальник - психиатр Дэвид. Между ними завязываются отношения. Положение становится еще страннее, когда Луиза знакомится с женой Дэвида Адель и неожиданно начинает дружить с ней. Получается любовный треугольник, который сначала кажется просто очень неудобным и эмоционально запутанным.
Но довольно быстро становится понятно, что семейные проблемы Дэвида и Адель гораздо серьезнее обычного несчастливого брака. Netflix описывает историю как мир "психологических игр", секретов и лжи, в котором ничто не является тем, чем кажется.
Главное - лучше заранее ничего о нем не читать. Финальная часть настолько резко меняет восприятие всей истории, что даже жанр первых эпизодов начинает казаться обманкой.
"Расскажи мне ложь" - Tell Me Lies, 2022
Люси поступает в колледж, знакомится со Стивеном и оказывается втянутой в отношения, которые одновременно притягивают и разрушают обоих.
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Первые серии легко принять за очередную историю о первой любви, ревности, вечеринках, дружбе и неудачных романах. Но постепенно становится ясно, что здесь гораздо больше манипуляций, лжи и последствий, чем предполагает жанр студенческой драмы.
Hulu описывает отношения Люси и Стивена как связь, которая начинается подобно обычному студенческому роману, но превращается в зависимое переплетение, способное навсегда изменить жизни не только главных героев, но и их друзей. К третьему сезону история уже наполнена секретами, скандалами и весьма опасными последствиями.
Это не классический криминальный триллер. Напряжение здесь строится на другом: зритель довольно быстро понимает, что рядом с некоторыми людьми опасность может выглядеть как любовь.
"Доктор Фостер" - Doctor Foster, 2015
У Джеммы Фостер есть успешная карьера врача, муж, ребенок и внешне благополучная жизнь. Затем она замечает на одежде мужа чужой волос. Казалось бы, впереди стандартная семейная драма об измене. Но вместо того чтобы просто спросить мужа напрямую, Джемма начинает расследовать его жизнь. Каждый новый ответ порождает следующий вопрос, а обычный семейный конфликт постепенно превращается практически в психологическую дуэль.
BBC описывает сюжет лаконично: жизнь Джеммы рушится, когда она начинает расследовать секреты мужа. Уже к третьей серии героиня изображает идеальную супругу, одновременно разрабатывая собственный план.
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Сериал особенно хорошо показывает, насколько пугающей может стать история, в которой формально нет ни серийного убийцы, ни тайного агента, ни глобального заговора. Иногда для полноценного триллера достаточно двух людей, которые слишком хорошо знают слабые места друг друга.
"Дикая" - Wilderness, 2023
Лив и Уилл - молодая британская пара, переехавшая в Нью-Йорк. Хорошая работа, красивая квартира, новая жизнь - со стороны у них практически идеальный брак. Пока Лив не узнает об измене. Уилл предлагает отправиться вместе в большое путешествие по национальным паркам США и попробовать начать отношения заново. Для него это шанс получить прощение. Для нее поездка постепенно приобретает совершенно другой смысл.
Amazon называет сериал "извращенной историей любви": разбитое сердце Лив сменяется яростью, а путешествие проходит по местам, где несчастные случаи выглядят вполне естественно.
Получается интересная смена перспективы: то, что могло быть сериалом о попытке спасти брак после измены, превращается в историю мести, где зритель уже не уверен, кто представляет большую угрозу.
"Анатомия скандала" - Anatomy of a Scandal, 2022
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Софи Уайтхаус уверена, что прекрасно знает собственного мужа. Джеймс - успешный британский политик, у семьи есть деньги, положение и все атрибуты благополучной жизни. Затем становится известно о его связи с другой женщиной. Первые минуты создают впечатление дорогой семейно-политической мелодрамы об измене известного человека. Но очень скоро скандал становится гораздо серьезнее, а история перемещается из дома Уайтхаусов в суд.
Netflix определяет сериал одновременно как психологический триллер и судебную драму, в которой личный и политический скандал сталкивает правду, привилегии и правосудие.
Особенно интересно здесь наблюдать не столько за поиском ответа на вопрос "что произошло", сколько за тем, насколько по-разному одни и те же события способны воспринимать люди, которые были уверены, что знают друг друга.
"Роман" - The Affair, 2014
Женатый писатель Ноа приезжает с семьей на лето в курортный город и знакомится с официанткой Элисон, которая тоже состоит в браке. Завязка кажется предельно знакомой: два несчастливых человека встречаются, влюбляются и начинают роман. Но сериал почти сразу делает нечто необычное - показывает одни и те же события глазами разных героев. И воспоминания не совпадают. Одна и та же встреча может выглядеть романтичной для одного человека и совершенно иначе для другого. Меняются разговоры, одежда, поведение, детали происходящего.
Параллельно постепенно возникает еще одна линия - расследование. Paramount+ отмечает, что сериал построен на разных точках зрения и субъективности воспоминаний героев.
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В результате романтическая драма постепенно превращается в загадку о том, чему вообще можно верить, если каждый участник одной истории помнит ее по-своему.
"Яблоки никогда не падают" - Apples Never Fall, 2024
Стэн и Джой Делэйни прожили вместе много лет, вырастили четверых детей и продали свою успешную теннисную академию. Теперь впереди должна быть спокойная пенсия. И первые сцены действительно напоминают семейную драму о пожилой паре и взрослых детях, которые до сих пор пытаются разобраться со своими обидами и ожиданиями. Затем в доме появляется незнакомая молодая женщина. А вскоре Джой исчезает.
Детям приходится заново посмотреть на брак собственных родителей и признать, что семья, которую они считали практически образцовой, скрывала немало вещей. Peacock называет Делэйни "внешне идеальной семьей" и прямо отмечает, что после исчезновения Джой ее дети вынуждены пересмотреть все, что знали о браке родителей.
Сериал особенно подойдет тем, кому нравятся истории, где расследование интересно не само по себе, а потому что оно постепенно вытаскивает наружу старые семейные конфликты.
"Большая маленькая ложь" - Big Little Lies, 2017
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Монтерей, океан, дорогие дома, состоятельные семьи, мамы школьников и конфликты, которые со стороны могут показаться почти смешными. Поначалу "Большая маленькая ложь" действительно легко воспринимается как язвительная драма о богатых женщинах, браках, материнстве, зависти и школьных интригах. Но зрителю с самого начала дают понять: произошло убийство. Только неизвестно, кто погиб и кто виноват.
HBO описывает сериал как историю трех матерей, чьи внешне идеальные жизни постепенно распадаются и в итоге приводят к убийству.
Практически любая бытовая сцена начинает восприниматься как потенциальная подсказка, а люди, которые сначала выглядят просто неприятными или странными, постепенно раскрываются совсем с другой стороны.
"Одержимость" - Obsession, 2023
Уильям - успешный лондонский хирург с семьей и взрослым сыном. Однажды он знакомится с девушкой сына Анной. Между ними мгновенно возникает влечение.
Начинается тайный роман, и первые эпизоды существуют почти полностью внутри эротической мелодрамы: встречи, ложь, риск быть пойманными и все более странные правила отношений. Но постепенно роман перестает выглядеть романом. Netflix описывает происходящее как увлечение, превращающееся в опасную и всепоглощающую связь, которая угрожает изменить жизнь всей семьи.
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"Одержимость" очень короткая - всего четыре эпизода, поэтому история не успевает растянуться. То, что начинается как измена, довольно быстро движется туда, где последствия становятся необратимыми.
"Идеальная пара" - The Perfect Couple, 2024
Амелия должна выйти замуж за Бенджи, представителя одной из богатейших семей Нантакета. Его мать Грир - знаменитая писательница, и на свадьбу денег не жалеют. Получается идеальная декорация для красивой мелодрамы: роскошный дом у океана, родственники, отношения между будущей невесткой и свекровью, шампанское и свадебные приготовления. Но утром перед свадьбой на берегу находят тело.
Праздник отменяется, начинается расследование, а практически каждый человек в доме внезапно получает причины что-то скрывать. Netflix описывает сюжет просто: после обнаружения тела все гости становятся подозреваемыми.
Это, пожалуй, самый легкий сериал в подборке. Здесь есть и детектив, и семейные тайны, и черный юмор, поэтому тяжелого психологического давления ждать не стоит. Зато отлично работает сам контраст: еще несколько часов назад герои выясняли, кто с кем сядет за свадебным столом, а теперь им приходится объяснять полиции, где они были ночью.