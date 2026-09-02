Сначала кажется, что это обычная мелодрама - 10 сериалов, которые неожиданно превращаются в триллер

Это, пожалуй, самый легкий сериал в подборке. Здесь есть и детектив, и семейные тайны, и черный юмор, поэтому тяжелого психологического давления ждать не стоит. Зато отлично работает сам контраст: еще несколько часов назад герои выясняли, кто с кем сядет за свадебным столом, а теперь им приходится объяснять полиции, где они были ночью.