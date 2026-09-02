Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 2 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы скорее будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами. Посему стоит либо переделать все в первой половине дня, либо и вовсе ничего не планировать на этот день.
Телец
Сегодня вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным как ветер, хотя вам, возможно, казалось именно так. Постарайтесь утешиться хотя бы сознанием собственной необходимости.
Близнецы
Сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой (не физической, конечно, боже вас упаси от проявления насилия) и элементом внезапности. На простую же просьбу вам скорее всего ответят отказом.
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Рак
Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила.
Лев
Сегодня вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено, что всегда полезно, даже если это и не принесет конкретных плодов сию же минуту.
Дева
Сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, лучше не принимать.
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Весы
Сегодня вам, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Найдите в себе силы не показать своего огорчения по этому поводу.
Скорпион
Сегодня у вас будет возможность внести некоторое разнообразие в рутинное течение дней, проведя небольшой эксперимент с неожиданными последствиями. Скучать не придется.
Стрелец
Эгоизм сегодня вам противопоказан, даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами.
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Козерог
Семейство и друзья хотели бы провести сегодня с вами побольше времени. Не отказывайте им во внимании.
Водолей
Вы будете сегодня слегка разочарованы, неожиданно найдя в себе то, что долго и безуспешно искали в других. Обращайтесь с найденным бережно и с любовью, это одно из лучших ваших качеств.
Рыбы
День этот может оказаться довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи - в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми - у них сегодня может сложиться неверное о вас представление.