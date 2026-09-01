День больших возможностей: 4 знака зодиака 2 сентября входят в полосу удачи
Четыре знака зодиака притягивают долгосрочное изобилие и удачу, когда Луна в Тельце образует квадрат к Юпитеру во Льве 2 сентября 2026 года.
Луна в Тельце связана с процветанием, а Юпитер во Льве побуждает вас идти к своим мечтам. В дни, когда экспансивная энергия Юпитера сталкивается с желанием Луны обрести комфорт, четыре знака зодиака получают неожиданный шанс на процветание, которое сохранится надолго после среды, пишет TourTango.
Стрелец
Для вас рост не связан с привычным накоплением материальных благ. Поскольку вы стремитесь менять мир вокруг себя, речь идет прежде всего о развитии характера и мышления. Именно поэтому в среду вас ждут приятные перемены.
Когда Юпитер находится во Льве, с вами происходит нечто удивительное. Ваша способность мечтать и представлять настолько сильна, что вы можете очень ярко видеть в своем воображении жизнь своей мечты. Когда 2 сентября Юпитер образует квадрат к Луне, вы задаетесь вопросом: почему у вас не должно быть того, чего вы хотите? Сегодня вы начинаете разбираться с тем, что мешает вам ответить на этот вопрос, и преодолеваете внутренние препятствия.
Рак
В среду вы почувствуете себя настоящим счастливчиком, ведь вас окружают любовь и признательность. Луна активизирует вашу социальную сферу, а Юпитер пробуждает искреннее желание быть щедрым по отношению к другим. Юпитер во Льве помогает вам смотреть на мир с позиции изобилия.
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Вы преисполнены благодарности и хотите проявлять доброжелательность ко всем, кто есть в вашей жизни. Ваша готовность отдавать притягивает в вашу жизнь еще больше добра. Люди ценят все, что вы делаете, и 2 сентября вы почувствуете эту невероятную энергию во всех сферах своей жизни.
Лев
Лев, Луна в Тельце словно пробуждает в вас стремление к достижениям и власти. Но вы хотите получить ее по правильным причинам, поэтому именно в периоды, когда Луна образует квадрат к Юпитеру в вашем знаке, вы склонны добиваться желаемого.
2 сентября вы закладываете основу будущего успеха, отказываясь от привычного комфорта, который мешает вам двигаться вперед. Когда вы вкладываете силы в сферу, которую хотите развивать, удача приходит в виде заслуженного успеха. И вам действительно нравится этот процесс.
Водолей
Луна в Тельце пробуждает в вас желание обустроить свое пространство и создать уютный дом. Возможно, вы хотите, чтобы ваша жизнь была совсем не похожа на ту, которую вы видели в детстве. Юпитер дает вам смелость отказаться от привычных традиций и поступать по-своему.
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Вы учитесь экспериментировать и мыслить нестандартно, а также сотрудничать с другими и говорить о своих мечтах. Даже если они кажутся немного необычными, вы без страха встречаете любые препятствия.
Именно такое изобилие способна подарить жизнь. Водолей, вы хотите любви и близости, но не готовы жертвовать свободой, которая вам необходима. Во время сегодняшнего квадрата Луны и Юпитера у вас есть все возможности справиться с возникающими трудностями.