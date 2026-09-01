День больших возможностей: 4 знака зодиака 2 сентября входят в полосу удачи

Когда Юпитер находится во Льве, с вами происходит нечто удивительное. Ваша способность мечтать и представлять настолько сильна, что вы можете очень ярко видеть в своем воображении жизнь своей мечты. Когда 2 сентября Юпитер образует квадрат к Луне, вы задаетесь вопросом: почему у вас не должно быть того, чего вы хотите? Сегодня вы начинаете разбираться с тем, что мешает вам ответить на этот вопрос, и преодолеваете внутренние препятствия.